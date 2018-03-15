Özellikle sosyal medya sayesinde karşılaştığımız enteresan fotoğraf sayısı her geçen gün artıyor. Fotoğraf çekmek için tehlikeyi göze almanın normalleştiği günümüzde, garip bir örnekte İsviçre'den geldi.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre'de bir grup öğrenci enteresan bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. İsviçre Alpleri'nde yer alan 2.473 metre yüksekliğindeki Pierre Avoi dağının zirvesine çıkan gençler, kendilerini halatlar yardımıyla yamaçtan aşağı bıraktı ve kameraya poz verdi. 14 öğrencinin katıldığı etkinlik gerçekleşmeden önce provalar yapıldı ve tabii ki güvenlik önlemleri, gerekli ekipmanlar yardımı ile alındı.

Öğrenciler kampüslerinde yer alan dört katlı bir binada çekimden önce hazırlık yaptılar. Sonrasında helikopterler ile çekimin yapılacağı dağa çıkıp tüm hazırlıkların tamamlanması için beklediler. Gerekli önlemler alınıp hazırlıklar tamamlandıktan sonra ise birer birer dağın yamacından sarkmaya başladılar, hazır olduklarında ise karşılarında asılı duran fotoğrafçıya poz verdiler.

Çekimin kamera arkasında neler yaşandığına dair bir de video çeken öğreniler, bu videoyu Youtube hesapları üzerinden paylaştılar. Batı İsviçre Uygulamalı Bilim ve Sanat Üniversitesi'nde eğitim gören ekip, bu fotoğrafı da bir okul projesi olarak gerçekleştirmiş. Her ne kadar yaratıcı ve hoş bir fikir gibi görünse de böyle bir işin içinde yer almak büyük cesart istiyora benziyor. Peki siz fotoğrafı beğendiniz mi? İmkanınız olsaydı böyle bir projeye dahil olup bu fotoğrafta yer almak ister miydiniz?