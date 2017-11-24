İsviçre, Dağ Kasabasına Yerleşenlere 70 Bin Dolar Ödeyecek

Nüfusu giderek azalmaya başlayan İsviçre’deki Albinen isimli kasabaya taşınmayı kabul edenlere hükümet, 70 bin dolar ödeme yapacak.

İsviçre’nin dağ tepesinde bulunan Albinen isimli kasabada yaşayan insan sayısı giderek azalmakta. Bunun sebebi ise insanların kırsal kesimlerden ayrılarak daha merkezi yerlere yerleşmek istemesi.

İsviçre’nin Valais isimli kanyonunda bulunan Albinen kasabası ise denizden yaklaşık 1300 metre yükseklikte. Şehrin belediye başkanın söylemlerine göre kasaba, müthiş manzaralara ve aldığı gün ışığıyla adını duyurmuş bir yerleşim bölgesi. Görür görmez ‘şurada yaşamak için neler vermezdim’ dediğim Albinen’in nüfusu şu an 240’a kadar düşmüş durumda. Burada yaşayan 7 çocuk, diğer kasabalardaki okullarına gitmek için her gün uzunca bir yol katetmek zorunda kalıyorlarmış.

Bu göçün en büyük sebeplerinden bir diğeri ise yeteri kadar iş imkanının bulunmaması. Bu durumu tersine çevirmek için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen kasabanın gençleri ise bulundukları bölgeye taşınanlara bir miktar para verilmesi için bir önerge sundular. Yapılan anlaşma sonrası kasabaya taşınan her yetişkine 25 bin dolar, her çocuk içinse 10 bin dolar verilecek. Yani iki çocuklu bir ailenin alacağı miktar, toplamda 70 bin dolar olacak.

Anlaşmaya uyanlar, elbette parayı aldıktan hemen sonra ‘ben gidiyorum’ diyemeyecekleri türden bir şartı da kabul etmiş oluyorlar. Evi satın alanlar, önlerindeki 10 yıl boyunca kasabanın dışına taşınamayacaklar. Aksi durumda ise verilen parayı geri ödemek zorundalar.