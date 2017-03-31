İsviçre Hastanelerinde Drone Kullanılacak!

Her gün daha fazla hayatımıza giren Drone teknolojisi artık hayat kurtaracak. Drone teknolojisi ile laboratuvar örnekleri ile hastanelere taşınabilecek.

İsviçre'nin Lugano şehrinde bulunan bir çift hastane, droneları laboratuvar numunelerini taşımak için test etti. Lojistik şirketi Swiss Post, Mart ortasından bu yana iki hastanede 70'ten fazla test uçuşu gerçekleştirdi ve 2018 başına kadar düzenli bir servis yapısı oluşturmayı planladığını duyurdu.

Tıbbi numuneleri taşımak için kullanılan droneları ilk kez görmüyoruz. Silikon Vadisi firması Zipline, bu projeyi Ruanda'da gerçekleştirmek için benzer bir tekniği kullanıyor Ancak Swiss Post, droneların kentsel alanda ilk kez böylesine bir yapı ile çalıştığını vurguluyor. Şehirlerdeki ve şehirlerdeki operasyon dronelarının çalışması sivil yaralanma riski nedeniyle fazlasıyla zor ancak Swiss Post, testler için bu yılın başından beri ülkenin havacılık düzenleyicileri FOCA ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Tıp droneları Amerikalı MatNet şirketi tarafından üretildi, iki kilograma kadar bir yük kapasitesine, 20 kilometreye kadar bir mesafeye ve saatte 36 kilometre hıza sahip. Kızak sensörleri, kalkış ve inişlerini yönlendirmek için kullanılıyor ve acil bir durumda, droneların güvenli bir şekilde yere düşmelerini sağlamak için dahili bir paraşüt mevcut.

