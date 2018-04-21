İnsan beyni, gelişen tüm bilim ve teknolojiye rağmen hala tam olarak keşfedilmedi ve hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Beynimiz ile ilgili son keşif ise, 11 boyutlu yapılar oluşturabildiği bilgisi oldu.

Beyin, insan vücudunda anlamak için en çok çaba sarf ettiğimiz yer diyebiliriz. Onlarca yıldır üzerinde yapılan binlerce araştırmaya raağmen hala bizi şaşırtacak sonuçlar elde ediliyor ve bu sonuçların her biri aslında insan beyninin sınırsızlığını ortaya koyuyor. Beyni incelemenin birçok farklı yolu var ve bilim insanları yürüttükleri çalışmanın türüne göre bu yöntemlerden birini tercih ediyorlar. Bu araştırmada ise ilk kez cebirsel topoloji kullanıldı.

Araştırma, 'Blue Brain Project' isimli proje kapsamında gerçekleşti. İsviçre'li bilim insanları tarafından yürütülen projenin amacı ise insan beyninin süper bilgisayar desteği ile yeniden inşası. Araştırmanın önde gelen bilim insanlarından olan Henry Markram, bu yeni keşfin umulmadık bir bilgi sunduğunu ve böyle bir manzarayla karşılaşmayı hayal bile edemediklerini belirtti.

Araştırmanın ifade ettiği şey ise en basit haliyle özetlemek gerekirse, beynimizin 11 boyutlu yapılar oluşturabildiği. İnsanlar olarak 3 boyutlu düşünmeye alışık olduğumuz için, 11. boyutu hayal etmek bile neredeyse imkansız ancak beynimizin bu hayali bile imkansız işlemi gerçekleştirebildiğini artık biliyoruz. Ekibin konu ile ilgili araştırmaları devam ediyor ve devamında elde edilecek bilgilerin, özellikle beyin modelleme giib birçok soruya açıklık getireceğine inanılıyor.

Ekip, ilk kez bu araştırmada kullandıkları cebirsel topolojinin, nörolojik araştırmalar için çok doğru bir yöntem olduğunu ve önümüzdeki yıllarda yapılacak birçok çalışmada, beyni daha rahat anlayabilmek adına bu yolun kullanılacağını düşünüyor. Beynimizle ilgili daha birçok temel sorunun cevaplanmadığını düşünürsek, bu yeni bilgiler ve yeni yöntem ışığında, daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilecek gibi görünüyor.