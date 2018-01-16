Milli Eğitim Bakanlığı'nın Google Play Store'daki uygulaması E-Okul, öğrencilerin içindeki isyanları ortaya çıkarttıkları yorumlarla dolup taşmış durumda. İçlerinden bazılarını paylaşmak istedik.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan resmi bir mobil uygulama olan E-Okul, Türkiye’de örgün eğitimde bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir. Velilerin, çocuklarının sınav bilgilerine, notlarına, devamsızlıklarına ve ders programlarına gibi okulla ilgili işlemlerine ulaşabildikleri E-Okul, sık sık öğrencilerin isyanlarına maruz kalıyor. Uygulamanın Google Play Store’daki bağlantısında gözümüze o kadar çok şikayet gözümüze ilişti ki, içlerinden bazıları hakikaten ağza alınmayacak türden küfürler içerebiliyorlar. Bu sebeple biz içlerinden daha okunabilir olanları sizlerle paylaşmak istedik.

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