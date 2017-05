IT Dünyasında Geçen Gelmiş Geçmiş En İyi 5 Teknoloji Dizisi

Bilgisayar dünyası her geçen gün sıradan bireyin hayatına dahil oluyor. Bu durum ise yapımcıları, günümüzün şövalyeleri sayılan IT çalışanları hakkında projeler geliştirmeye zorluyor. İşte IT dünyasında geçen, gelmiş geçmiş en iyi 5 tenoloji dizisi!

Teknoloji gündelik hayatımızın içine gireli yıllar oldu, ancak son yıllarda sıradan insanın hayatını iyice etkileyen bir hale geldi. Mobil cihazlar, sosyal ağlar, akıllı ev sistemleri; dijital devrimin sadece başlangıç safhasında bir nokta! Hal böyle olunca popüler kültürde de, bu yeni çağın yeni şovalyeleri sayılan IT dünyası çalışanları konu edilmeye başlandı. İşte IT düyasında geçen, gelmiş geçmiş en iyi 5 teknoloji dizisi. 1- IT Crowd IT Crowd, bir firmanın IT departmanında çalışanlarının başından geçen komik olayların anlatıldığı bir sitkom dizisi. 2006, İngiltere yapımı olan dizi hala birçok kişinin favorisi oldu. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. 2- Silicon Valley Silikon Vadisi’nde işlerin nasıl yürüdüğünü mü merak ediyosunuz? Silicon Valley, sıfırdan büyük bir teknoloji firması kurmaya çalışan bir grup yazılımcının hikayesini mizahi bir üslupla anlatıyor. 2014’te ABD’de çekilmeye başlayan dizi, halen devam ediyor. 3- Halt and Catch Fire Dijital devrime tanıklık edemediyseniz, üzülmeyin! Halt and Catch Fire sizleri herşeyin başlangıcına götürüyor. Bilgisayar dünyasının 70’lerin sonu 80’ler boyunca nasıl gelişip değiştiğini gözler önüne seren dizi, teknoloji severlere eğlenceli bir tarihi yolculuk sunuyor. Bu dizide bir teknoloji firmasının nasıl kurulduğu ve işlediğine dair ipuçlarını bulabilirsiniz. 2014’te başlayan ve hala devam eden dizinin 4. sezonu yapım aşamasında. 4- Mr. Robot Mr. Robot, ekranları sallayan bir teknoloji dizisi olmasının yanında sosyal medyada herkesin dilinde olan bir yapım. Dizide ana kahraman Eli’nin hem hack dünyasındaki hasımları ile hem de kendi zihniyle yaptığı mücadelenin tanığı oluyor. ABD yapımı olan dizi, 2015’ten bu yana devam ediyor ve 3. sezonunun Ekim 2017’de gelmesi bekleniyor. 5- CSI: Cyber Siber güvenlik, artık sıradan bireylerin bile üzerine eğilmesi gerken bir konu olmuşken CSI serisinin “Cyber” alt başlığı ile ayrı bir dizi yapması şaşırtıcı değil. CSI: Cyber ile siber suçlar, hackerlar ve siber suç dünyasına dalış yapacaksınız. CSI: Cyber, 2015 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki sezon yayınlandı. 1.500 TL'lik Fiyat-Performans Kralı: Xiaomi Mi 6 Kutu Açılışı ve İnceleme Videomuz İçin Buraya Tıklayın!