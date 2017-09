"It" Filmi Tüm Zamanların En Çok İzlenen Korku Filmi Oldu!

Stephen King'İn aynı isimli romanından uyarlanan "It" yani "O" filminin 2017 versiyonu, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırarak tüm zamanların en çok izlenen korku filmi oldu!

Stephen King’in aynı isimli romanından, 27 yıl aradan sonra yeniden çevrim olarak sinemaya uyarlanan ve başrolünde Bill Skarsgard'ın olduğu "It" yani "O" filmi vizyondaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Palyaço korkularımızı yeniden açığa çıkaran film, ilk haftasında 123 milyon dolar hasılat elde ederek hem bir korku filmi hem de Eylül ayında vizyona giren bir film için en iyi hafta sonu açılışını yapmıştı.

Amerika’da şu ana kadar 273 milyon dolar hasılat elde eden film, yeni bir rekora imza atan film Amerika ile beraber dünya çapında 500 milyon dolarlık bir hasılata ulaştı. Ayrıca film William Friedkin imzalı ve uluslararası gişe hasılatı 441 milyon dolar olan The Exorcist’i de geride bırakarak dünya çapında tüm zamanların en başarılı ve en çok izlenen korku filmi ünvanına sahip oldu.

Tüm bunların yanında serinin ikinci filmi olacak "It: Chapter Two" unda 6 Eylül 2019 tarihinde vizyona gireceği de ortaya çıktı. Bakalım korku filmi severlerin baş tacı olan bu film serisi daha ne gibi başarılara imza atacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Başarıdan başarıya koşan "It" yani "O" filmini beğendiniz mi?