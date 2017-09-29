It Filminden Sessiz Sedasız Bir Şekilde Kesilen Sahne

It 2 filmi bildiğiniz üzere 6 Eylül 2019'da vizyona girecek. Şeytani palyaçoyu canlandıran Bill Skarsgård, bugün yapmış olduğu açıklama ile birlikte, filmden çıkartılan esrarengiz sahne hakkında önemli söylemlerde bulundu.

New Line ve Warner Bros'un devam filmi olan It 2'nin (O) vizyon tarihi açıklandı. Yeni filmde Kaybedenler Kulübü'ndeki çocukların yetişkin hallerine şahit olacağız. Büyük bir olasıkla Pennywise hakkında duymadığımız birçok şeyi de yeni film sayesinde öğreneceğiz.

Filmdeki şeytani palyaçoyu canlandıran Bill Skarsgard, yakın zaman içerisinde podcast'te filmden esrarengiz bir şekilde kesilen bir sahnenin olduğunun bilgisini paylaştı.

Skarsgard yapmış olduğu açıklamada ''Filmde 1600'lü yılları gösteren kestiğimiz bir kısım var. Pennywise'ın Pennywise olmadan önceki dönemi gösteriyor. Bu sahnede ben palyaço değildim ve kendime daha çok benziyordum. Ek olarak çektiğimiz sahnelerden biriydi, kullanılabilir olduğunun fikrindeydik. Fakat çok rahatsız edici bir sahneydi. Bu yüzden kestiğimiz kısım, Pennwisi'ın nereden geldiğini de içeren bir arka plan hikayesiydi. Bu ikinci aşamada keşfedilmeye değer bir yer olabilir'' sözleri yer verdi.

Aktör, filmden çıkartılan sahnenin Pennywise'ın binlerce yıldır uyku halindeyken, Derry'in ilk yerleşimi sırasında olanları ele aldığını belirterek konuşmasını sonlandırıyor. Bu sahnenin It'in özel Director Cut sürümünde görülebileceği konuşuluyor. Fakat diğer bir söylenti ise bu sahnenin tamamen ordan kaldırıldığı ve Director Cut sürümünde de yer almayacağı yönünde.