Apple ve Samsung'a Haksız Rekabet Soruşturması Başlatıldı!

İtalya Rekabet Kurumu, cihazlarını kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri yeni bir model almaya zorladıkları iddia edilen Apple ve Samsung'a haksız rekabet soruşturması başlattı.

Apple’ın iPhone modellerinde kullanılan lityum iyon pillerin kapasitelerinin belli bir seviyenin altına düştüğünde işlemci frekansını yazılım yolu ile yavaşlattığının ortaya çıkmasının ardından şirket adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdi de İtalyan Rekabet Kurumu hem Apple hem de Samsung için yeni bir soruşturma başlattı.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tarafından başlatılan soruşturmada Apple ve Samsung, cihazlarını kasıtlı olarak yazılım güncellemeleri ile yavaşlatmak ile suçlanıyor. Tüketici şikayetlerinin artması sonucunda hızlanan soruşturmada Samsung ve Apple’ın haksız ticari uygulamaları araştırılıyor.

Tüketicilere göre hem Apple hem de Samsung, cihazlarını yazılım güncellemeleri vasıtası ile kasıtlı olarak yavaşlatıyor. Bu durum da tüketicileri doğal olarak daha yeni bir model cihaz almaya zorluyor. Tüketicilerin bir başka şikayeti ise üreticilerin, cihazların yavaşlayabileceği uyarısını yapmadan yazılım güncellemelerini sürdürmeleri.

Soruşturma sonucunda tüketicilerin haklı çıkması halinde Samsung ve Apple, birçok tüketici koruma konunu ihlal etmek ile suçlanabilir ve büyük cezalar alabilir. Apple, geçtiğimiz haftalarda cihazlarının pil kapasitesinin azalması sebebiyle işlemci performansını kıstığını doğrulamıştı. Fakat Apple bunu tüketicilerin yeni model alması için yaptığı iddialarını kesinlikle reddediyor.

Apple’ınki farklı bir durum olsa da her yazılım güncellemesi daha güçlü bir donanıma ihtiyaç duyar. Bir noktadan sonra gerçekleşen yazılım güncellemelerinin sistem gereksinimlerini cihazlar karşılayamaz ve yavaşlamaya ya da sorunlar çıkarmaya başlar. Tüketicilere göre şirketler bunu kasıtlı olarak yapıyorlar ve tüketicileri bu konuda uyarma gereksinimi duymuyorlar.