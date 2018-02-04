İtalya'da Facebook'ta Trollük Yapan Birine Hapis Cezası!

Daha önce siber dünyada gerçekleştirilen suçlarla ilgili çok fazla hapis cezasına şahit olmuştuk. Bununla birlikte İtalya'da verilen bir kararın şu ana dek eşi benzeri yok.

Bildiğiniz gibi sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve çeşitli tehditler üzerine açılan davalar ve mahkumiyetler saymakla bitmez. Bununla birlikte İtalya'da bir yargıç, daha önce benzeri görülmemiş bir karara imza attı ve troll hesap sahibi kadını hapisle cezalandırdı.

İtalya'nın Pordenone şehrinde yaşamını sürdüren bir kadın, bir başka kişinin fotoğrafını kendi profilinde kullandığı için 15 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra mahkumiyeti para cezasına çevrilen kadın 3.750 euro kefaretle serbest kaldı. Kendisi talep ederse bu kefareti 30 taksitle ödeyebilecek. Olduğundan daha güzel görünmek amacıyla bu şekilde bir yöntem seçen kadın belki de emsal teşkil etmesi için bu şekilde bir cezaya çarptırıldı.

Nitekim bu tip bir para cezasını veya hapis cezasını göze almayı kimse istemez. Karar Türkiye'deki herhangi bir davaya da yansır mı bilinmez ama İtalyan Ceza Kanunu bu tip bir trollüğü hoş görmüyor. Facebook'un eskisinden daha sıkı bir biçimde kendi profil fotoğrafımızı istemesinden sonra bu tip bir karar sosyal medhyada gizliliği korumanın yegane yolunun da fotoğraf paylaşmamak olduğunu tekrardan bize göstermiş gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Kadına verilen cezayı ağır buldunuz mu?