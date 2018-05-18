Piramit Şeklindeki Evlerden Oluşan Yüzen Şehir! (Video)

Dünyanın hemen hemen her bölgesindeki belli başlı mimarlık firmaları, deniz seviyesindeki yükselmelere karşı yeni projeler oluşturmaya başladılar. Yüzen şehirler ve güneş enerjisiyle beslenen yapıların olduğu bu projeler arasında dikkatleri çeken piramit evlerle tanışın.

İtalyan mimarlık firması Lazzarini Tasarım Stüdyosu, gelecek vadeden projeler ortaya koymasıyla ünlüdür. Şirketin son tasarımı, küresel çapta endişelere neden olan deniz seviyelerindeki artışla mücadele etmek adına yapıldı. İtalyan şirketlerin bu tarz projelere yönelmesinin en büyük nedeni Venedik gibi bir şehri yakında göremeyecek olmamız. Dolayısıyla deniz üzerinde kurulu şehir yapıları ilgi çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya sahillerine kurulması planlanan yeni şehir sistemi, evlerin piramitlere benzeye formlara sahip olmasıyla ün kazandı. Güneş enerjisinden güç alan lüks evler, henüz tasarım sürecinin çok başında. Firma tamamlandıklarında nasıl görüneceklerine ilişkin görseller hazırlayıp, bazı bilgiler de sundu.

Firma, bu yıl inşa etmeyi planladığı ilk ev için 420 bin dolar (1.8 milyon TL) değerinde bir kampanya başlattı:

Wayaland adındaki bu şehirlerin ilkinde 20 farklı yüzen piramit yapısı bulunacak:

Yapılardan 10 tanesi ev, 3 tanesi 20'şer odalı otel, iki tanesi restoran, kalan 5 tanesi ise ortak alanlar şeklinde planlanıyor:

Projede ayrıca bir adet yüzen sera da bulunabilir:

Şehirdeki en büyük bina 100 metre yüksekliğinde olacak ve içinde toplamn 72.100 metrekarelik olan 10 kat bulunacak:

Lazzarini, henüz evlerin satış fiyatları hakkında net bir açıklama yapmadı:

Firmanın açıklamalarına göre yapıların tasarımları, antik Maya ve Japon mimarilerinden esinlenilerek oluşturuldu:

Fiberglas, karbon fiber ve çelikten yapılmış olan evler, dört kattan oluşacaklar. Bu katlardan 3'ü su üzerinde, birisi ise su altında olacak:

Güneş enejisi sistemleri, her bir yapının parçası olacak:

Ayrıca her ev, hareket edebilmesi ve bölge değiştirebilmesi için kendi motorlarına sahip:

Her piramitin merkezinde, sahiplerin deniz araçlarını park etmeleri için bir deniz garajı bulunacak:

Hemen aşağıda da bu sıra dışı yapılar için hazırlanmış bir video var: