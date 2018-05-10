Bilim İnsanları, Daha Hafif ve Ucuz Robotik El Geliştiriyor

Hayatın bize neler sunacağını ve bir an sonra neler olacağını tahmin edersiniz ki hiç birimiz bilemeyiz. Bu noktada ellerini kaybeden insanlar için İtalyan bilim insanları, daha hafif ve daha ucuz bir robotik el geliştiriyorlar.

İtalyan bilim insanları, herhangi bir nedenden dolayı ellerini kaybeden insanlar için robotik el geliştirdiklerini ifade ettiler. Şu an için öncekilerinden daha hafif olan ve daha ucuza mal edildiği belirtilen robotik eli kullanmak, neredeyse gerçek elinizi kullanmak kadar kullanışlı olabilir.

Söz konusu eğer uzuv yerine kullanılacak robotik el veya ayaklar olursa, bunların ağırlıkları kadar nesneleri kavrama özelliği de bir hayli önem taşır. Bu durum dikkate alınarak geliştirilmesi yapılan robotik el, diğer protezlerle karşılaştırıldığında nesneleri daha iyi ve sıkı kavradığı gözlendi.

5 parmağın tümünü kontrol edecek olan protez robotun bana göre en önemli iki özelliği daha hafif ve nesneleri şekline uygun kavrayabilen bir motora sahip olması oldu. Tüm bunların yanı sıra fiyatıyla da tüm insanlara hitap etmesi beklenen robot elin, geliştirmelerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.