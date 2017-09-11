Dünyanın en ünlü YouTube kullanıcısı PewDiePie, canlı yayın sırasında siyahi insanlar için hakaret edici bir kelime kullandı.

57 milyondan fazla abonesi ile dünyanın en popüler YouTube yayıncısı olan PewDiePie, bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda Yahudi’lere karşı yaptığı ırkçı videoların ardından yine ırkçı bir olayla gündeme gelen PewDiePie, bu sefer yaptığı canlı yayın sırasında, siyahi insanlara söylenen ve hakaret olarak algılanan “Nigger” kelimesini kullandı. Canlı yayın olduğunun farkına varan Kjellberg, kelimenin ardından olayı düzeltmeye çalışmış olsa da her şey için çok geçti.

PlayerUnknowns: Battleground oynandığı sırada gerçekleşen bu olay, ırkçı karşıtı insanları ayağa kaldırdı. Bazı kişiler ağzından yanlışlıkla kaçtığını söylese de, çok geniş bir kitle “ırkçılık için hiçbir mazeret yok” diyerek olaya tepkilerini sert bir şekilde gösterdiler.

Aşağıdaki videoda ağır küfürler yer almaktadır. İzleyenlerin bunu göz önüne almasını öneriyorum.

Aslen İsveç asıllı olan YouTuber’ın daha önce ortaya çıkan ırkçılık söylemleri yaşanmasaydı belki de bu olay bu kadar faza gündeme gelmezdi, ancak bu konuda dikkat edeceğini açıklayıp herkesten özür diledikten sonra böyle bir söylemde bulunması, özrünün pek de samimi olmadığının bir göstergesi.

Çocukların ve gençlerin ağırlıkla izlediği bir karakter ve haliyle bu küçük çocukların örnek aldığı bir insan olan PewDiePie, daha önce de “Tüm Yahudilere Ölüm” pankartı taşıyan birisini videosunda yayınlamış ve ona gülmüştü. Nazi taraftarı olduğuyla ilgili birçok olay gündeme gelirken, söylediği yeni nigg*r kelimesi her şeyin biriktiği son damla oldu. Peki, sizce PewDiePie’ın böyle bir açıklama yapması ne kadar doğru? Sizce bunları söylerken niyeti ne olabilir?