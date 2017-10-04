Teknoloji dünyasının en akıl sır ermeyen şirketlerinden Yahoo, hızlı bir şekilde dibe vurduktan sonra satılmış ve Aralık 2016’da şirketin 1 miyar kullanıcıyı etkileyen gizlilik ihlali yapıldığını söylemişti. Ancak durum beklenen de kötü, çünkü o rakam 3 milyar olarak güncellendi.

Modern çağın yükselen şirketlerinden Verizon gün geçtikçe rakipleri tarafından ezilen Yahoo’yu yakın zamanda satın aldı ve var olan sistem üzerine kendi hizmetlerini inşa etmeye başladı. Vakti zamanında Google ile kıyasıya mücadele veren Yahoo, e-posta hizmeti başta olmak üzere, kullanıcı verilerine dayanan birçok hizmeti sağlayan en büyük şirketlerdendi.

Verizon’a satılmadan önce Aralık 2016’da Yahoo, sunucularının 2013 yılında saldırıya uğradığını ve yaklaşık 1 milyar kullanıcının hassas verilerinin tehlike altına girdiğini açıkladı. Geçtiğimiz salı günü ise Verizon, Yahoo’nun tahminindeki rakamı düşük bulduğunu resmi bir şekilde doğruladı. Aslında o dönemdeki saldırılarla 3 milyar kullanıcının kişisel verileri çalınmış ve tarihteki en büyük veri ihlali gerçekleşmişti.

Yahoo ve AOL’ü satın alan Verizon Oath adındaki yeni bir arama motoruyla yoluna devam ederken, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yahoo'nun Verizon tarafından satın alınmasının ardından başlayan entegrasyon sürecinde yeni istihbaratlar elde edildi. Şirket dışı uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilen bir soruşturma yardımıyla, Yahoo’da bulunan bütün kullanıcı hesaplarının sızdırılma tehdidine açık olduğu anlaşıldı.”

Bu o zamanlar, dünya nüfusunun neredeyse yarısı olan 3 milyara denk geliyor.

Eğer 2013’ten önce bir Yahoo hesabınız olduysa, mevcut çevrim içi hesabınızı kurtarmak için bundan daha uygun bir zaman yok. Nitekim Verizon’un aldığı güvenlik önlemleri, kullanıcıların büyük kısmını koruma altına alsa da bütün abonelerin bilgileri çoktan sızdırılmış da olabilir.

2013 yılındaki açıklamada veri ihlaline maruz kalmış kişilerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, doğum tarihleri, şifreleri, güvenlik soruları ve cevapları sızırıldı. Bu kişisel verilerin çok çeşitli olması, her türlü amaçla kullanılabilecekleri anlamına geliyor.

Mail hesaplarına bağlı internet bankacılığı hesapları da dahil olmak üzere söz konusu sızıntı, büyük bir kitleyi rahatsız edecek gibi gözüküyor.

Mevcut Yahoo hesabınızdaki verileri kurtarmak veya şifrenizi değiştirmek için şuraya tıklayabilirsiniz.