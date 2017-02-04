İTÜ'lü Öğrencilerden Mars Keşif Aracı!

İTÜ'lü öğrencilerden oluşan İTÜ Rover Takımı, Mars keşif aracı üretmek için işe koyuldu.

2014 yılında, Arı Teknoloji Geliştirme (ARIGE) Kulübü olarak Cansat Model Uydu yarışmasında dünya birinciliği elde eden, 2016 yılında ise Robot Challenge yarışmasında ilk üç dereceye adını yazdırmayı başaran ekibin üyeleri olduğu İTÜ Rover Takımı, bir başarıya daha imza atmak için kolları sıvadı.

Aralarında, İTÜ Pars Roket Takımı ile IREC yarışmasında başarılar elde etmiş ve İTÜ Sci-X Hyperloop Takımı ile Amerika’da Space-X’in düzenlediği Hyperloop yarışmasında ülkemizi temsil etmiş üyelerin de bulunduğu İTÜ Rover Takımı'nın son projesi, gezegenlerin keşfi konusunda oldukça önemli birer 'asistan' olan rover robotlardan tasarlamak ve üretmek.

11 yıldır Amerika'da Mars Society tarafından düzenlenen 'University Rover Challenge'ı gözüne kestiren ekip, tasarlayacakları araç ile bu yarışmaya katırlmaya hak kazanan ilk Türk Ekip olmayı amaçlıyor.

Gezegenler hakkında pek çok sorunun cevabı olan bilgilerin toplanması konusunda ciddi bir rol üstlenen roverlar, ayrıca gezegen yüzeylerindeki engelleri de rahatlıkla aşabilecek şekilde tasarlanmakta.

Bulunduğu gezegenin toprak yüzeyinde kazı yaparak numune alabilecek ve bu numuneyi analiz ederek sonuçlara ulaşabilecek olan rover, bu sayede gezegende yaşam izlerinin olup olmadığını da raporlayabilecek. Ayrıca rover, bulunduğu gezegen yüzeyini fotoğraflayabilecek özelliğe de sahip olacak. Rover kategorisinde şu an en ünlüsü, Mars yüzeyinde bulunan NASA'nın robotu Curiosity.

İTÜ Rover Takımı'nın yarışmadan başarılı bir sonuç ile ayrılacakları konusunda kendilerine olan güvenleri tam. Biz de bilim adına bu güzel çalışmaları yürüten ve sağlam hedefleri olan ekibi canıgönülden destekliyoruz.