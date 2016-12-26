İTÜ'nün Elektrik Araç Çalışması Tamamlandı!

Ar-Ge merkezinde önemli çalışmalar yürüten İTÜ, bu çalışmalardan biri olan elektrikli otomobil projesini tamamlamış durumda.

Bir süredir Ar-Ge bölümünde elektrikli bir otomobil üzerinde çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi, aracın bitirme konusunda artık sona gelmiş.

Bu bilgi, üniversiteyi ziyaret ederek yetkililer ile değerlendirme toplantıları düzenleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan gelmekte.

İstanbul Teknik Üniversitesini ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katılan ve teknokentteki Ar-Ge merkezlerinde incelemelerde bulunan Elvan, ziyareti sırasında üniversitenin çalışmaları hakkında da bilgiler almış. Bu bilgiler doğrultusunda İTÜ'nün bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli araç programı tamamlanmış durumda.

Elvan'ın konu ile ilgili açıklamalarının tümü şu şekilde:

''Gerçekten gurur duyacağımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Birincisini biraz önce ziyaret ettik. Elektrikli araç üretiminde çok iyi bir noktaya gelmiş durumda. Şu anda Çin başta olmak üzere birçok ülkeye elektrikli araç ihraç eder konuma gelmiş bir yapı söz konusu İTÜ'nün teknoparkında bu çalışma tamamlanmış durumda.

Bu konuyu fazlasıyla önemsiyoruz. Hem otomobillerin hem de otobüslerin elektrikli tüm aksamlarının bir bütün olarak dizayn edildiği bir yapı oluşturulmakta ve bu durumdan gerçekten büyük memnuniyet duydum."

Kanser tehşisi sırasında cihazların yarattığı olumsuz etkiyi önleyen cihazlar da geliştirilmekte

İTÜ'nün teknoparkında sadece elektrikli otomobil üzerinde çalışılmıyor. Ayrıca kanser teşhisi için kullanılan cihazların da olumsuz etkilerini yok edecek bir cihaz geliştirilmekte. Bu cihaz hakkında da bilgiler veren Elvan; ''Özellikle kadınlara, meme kanserinin erken teşhisine yönelik cihaz. Biliyorsunuz mamografi cihazları kullanılıyor, bu cihazlarda doğal olarak bir x ışınları alıyorlar. Bunun da getirdiği bir tahribat oluyor. İTÜ'de o radyasyonu almayan, farklı bir yöntemle kanseri teşhis edebilen bir cihaz geliştirilmiş durumda. Üniversitemizle, yönetimimizle gurur duyduk'' açıklamalarında bulundu.

Ar-Ge'de yürütülen çalışmaların teknoloji ve inavasyon konusunda Türkiye'nin geleceğine önemli katkıları bulunacağını söyleyen Elvan, söz konusu cihazlarda emeği geçenlere de teşekkür etmiş. Elvan'ın açıklamalarının kalanı ise şöyle: ''Ziyaretim sırasında 'bunu ilk defa biz yapıyoruz','dünyada bu alanda gelişen ilk cihaz' gibi ifadeler kullanılmakta ve bu gurur verici. Ben başta rektörümüz olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve araştırma görevlilerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müthiş çalışmalar var."