İTÜ Robot Olimpiyatları 'İTÜRO' 12 Nisan'da Başlıyor!

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan İTÜ Robot Olimpiyatları 'İTÜRO', 12 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açacak.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından 12-13-14 Nisan 2018 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde on ikincisi düzenlenecek olan Türkiye'nin en köklü robot olimpiyatlarından biri olan İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO), robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulamayı planlayan bir oluşumdur.

Etkinlik kapsamında akademisyenler, sanayi katılımcıları ve deneyimli öğrenciler tarafından, robotik ve kontrol bilimi gibi alanlarda seminerler, söyleşiler, paneller ve sergiler düzenlenmektedir. Yarışmalarla eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlikler, bu alanda çalışmalar yapmakta olan katılımcılara yol göstermekte ve katılımcıların bakış açılarını genişletmektedir. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için ituro.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.