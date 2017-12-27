Ali Ağaoğlu, İTÜ'yle İlginç Bir Tesla Roadster Olayı Yaşadı

2010 yılında Türkiye’ye gelen ilk Tesla aracının sahibi olan Ali Ağaoğlu, aracını İTÜ’ye hibe eder ve sonrasında bazı garip olaylar yaşanır.

Kimisinin görgüsüz, kimisinin de yaptığı bağışlarla aslında iyi bir iş adamı olduğunu düşündüğü Ali Ağaoğlu, İTÜ’yle çok garip bir anlaşmazlık içerisine düştü.

2010 yılında Türkiye’ye gelen ilk Tesla aracının sahibi olan Ali Ağaoğlu, 2011 yılında dönemin İTÜ Makina Fakültesi Dekanı tarafından aranır ve test için aracı bir haftalığına istediklerini söyler. Aradan geçen 6 yılda ise çok enteresan olaylar yaşanır. Konuyu bir de Ali Ağaoğlu’nun kendisinden dinleyelim:

“2010 yılında Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye’ye ilk kez getiren ben oldum. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ’nün makina fakültesi dekanı beni aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra İTÜ’nün rektörü Muhammed Hocayı bu kez ben aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim.

Tesla’nın teslim töreninde, ‘Ben bu aracı yurt dışından farkındalık yaratmak için getirttim. Gelecek 20 yılda trafikteki araçların yarısı elektrikli araçlardan oluşacak. Tesla Roadster’in İTÜ’nün bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum’ demiştim. Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili yapılan çalışmalar hakkında hiç bir bilgi sahibi olamadık. Zaman zaman gazeteciler soruyor, ‘Bilmiyoruz’ diyorduk. Sonunda Tesla’nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti.

Öğrendiğimize göre, Tesla’yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ’de rektör değişimi yaşanmış ve bizim Tesla rektörlük binasının otoparkında çürümeye terk edilmişti. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Kısa bir araştırmayla 50 bin dolar masraf çıkardığı anlaşılmıştı.

Yönetimin Tesla’dan nasıl kurtulacağını düşündüğü günlerden birinde, ABD’li ünlü bir üniversiteden İTÜ’yü ziyarete gelen bilim adamlarına kampüs gezdiriliyordu. Tam Tesla’nın önünden geçerken konuk heyet heyecanlanıyor.

‘Gerçekten üniversiteniz bir Tesla’ya mı sahip. Bizim bile böyle bir imkânımız yok. Siz çok önemli bir üniversite olmalısınız.’ diyor

Konuk bilim insan larının tepkisi üzerine Yönetim Tesla’nın kıymetini anlıyor ve aracı mekatronik atölyesine taşıyor. Bu kez de aracın tamiri için bütçe bulunamıyor ve araç yine kaderine terk ediliyor.

Biz bu durumu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu’ söyledi.”

Siz bu olaylar silsilesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Ağaoğlu, gösterdiği tepkide haklı mı? Bu arada birkaç gün önce hazırladığımız 2017 model Tesla Model S incelememizi aşağıdan izleyebilirsiniz.