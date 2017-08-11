Yüklediği 'Sessiz Şarkı' ile iTunes'da Zirveye Yükseliyor!

Samir Rezhami adındaki adam, iTunes'a yüklediği 10 dakikalık sessiz 'şarkı' ile listelerde her dakika yükseliyor.

İnsanlar araçlarına iTunes'u bağladıklarında oynat butonuna basarlar ve iTunes, alfabetik olarak tüm şarkıları oynatır.

Samir Rezhami ismindeki bir internet kahramanı iTunes'a yüklediği 10 dakikalık 'sessiz' şarkı iTunes listelerınde hızla yükseliyor. Nedeni ise Samir'in şarkısına koyduğu isim; A a a a a Very Good Song (Çok iyi şarkı).

Hal böyle olunca Samir'in şarkısı alfabetik olarak ilk sıralara girdi ve iTunes'da müzik dinleyen kişiler bir anda 10 dakikalık sessizliği dinlemeye başladılar. Tabii Samir'in bu hareketi pekçok A harfi ile başlayan şarkının yoluna taş koydu. Çünkü insanlar iTunes'un bu açığından sonra kendi müzik listelerini oluşturarak şarkıları otomatik oynatmaktan vazgeçti.

Bazı insanlar Samir'e tepki gösterseler de pek çok insan bunun iTunes'un bir hatası olduğunu belirtti. Samir'in şarkısını paylaştığı tweet'i 14000'den fazla beğeni aldı. Sessiz 'şarkı' Kendrick Lamar, Kesha, Selena Gomez, Chainsmokers gibi dünyaca ünlü isimleri geride bırakarak iTunes'da 67. sıraya kadar yükseldi.

Şimdi asıl merak edilen iTunes'un şarkıyı kaldırıp kaldırmayacağı. Bir yandan evet, bu bir şaka. Ancak diğer bir yandan insanların para ödediği bir serviste böyle bir dosyanın neden var olduğu da ayrı bir tartışma konusu.

Samir'in 'şarkısının' olumlu tepkiler almasına ve iTunes'da yükselmesine şaşırılmamalı, zira yıllar önce John Cage, 4 dakika 33 saniye süren 'sessiz' piano performansıyla oldukça takdir edilmiş ve alkışlanmıştı.