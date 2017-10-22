iTunes'daki Müzikler Play Muzik'de Dinlenilir mı?

iTunes şarkılarınızı bir Android telefona yüklemek ya da bu müzikleri dinlemek mümkün mü? Yoksa iTunes sizi bir iPhone'a mahkum mu ediyor?

9 Ocak 2001 yılında Apple tarafından kullanıcılarına sunulan iTunes, tarihler 2003 yılını gösterdiğinde aldığı bir kararla şarkıları ve albümleri dijital hak yönetimi, D.R.M. ve Gelişmiş Ses Kodlama formatında saklayarak, hem yüksek kalitede müzik deneyimi sundu hem de bazı kısıtlamalar getirdi. (Bu şarkıların mp3 formatında olmadığı anlamına geliyordu.) Ancak Apple, 2009 yılı başlarında D.R.M yazılımını iTunes Store'daki müziklerden kaldırdığını ve bu sayede bu dosyaların artık daha geniş bir yelpazeye yayılabilmesinin önünün açıldığını duyurdu.

Öte yandan Android için kullanılan müzik uygulamaları, iTunes yazılımında kullanılan, D.R.M. içermeyen birçok formatı (AAC, MP3 ve WMA vb.) destekliyor. Bu da demek oluyorki Google Play Müzik Yöneticisi'ni kullanarak iTunes arşivinizi Google'ın sunucularına yükleyebilir ve bir Android cihazda dinleyebilirsiniz. Fakar bunu yapmadan önce müziklerinizin mp3 formatına dönüştürüleceğini bilmeniz gerekiyor. Yine de tüm müzikleri dinleyemeyebilirsiniz çünkü Google, bazı D.R.M. korumalı AAC dosyalarının dahili kopya kısıtlamaları nedeniyle yüklenemeyeceğini, bu nedenle 2009'dan önce satın alınan iTunes şarkılarının çalışmayabileceğini de belirtiyor.

Ayrıca iTunes müzik kitaplığınızı , üçüncü parti uygulamalarla veya USB bağlantısıyla Android cihazınıza taşıyabilirsiniz. Bunu bir uygulama üzerinden yapmak istiyorsanız doubleTwist, iTunes şarkılarını Android cihazlarına senkronize etmek için kullanılabilecek bir program. Ya da 3 ay sonunda abonelik ücreti öderim derseniz Apple, Google Play için Apple Music uygulamasının bir sürümünü de hazırladı. İki uygulamayı da aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz