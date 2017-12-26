iTunes, Microsoft Store'a Gelecek mi?

Microsoft Store'a gelip gelmeyeceği merak konusu olan iTunes için açıklama geldi.

Microsoft, bu yılın başında düzenlediği geliştirici konferansında, iTunes’u Windows Mağazası’na dahil etmek için çalıştığını ve 2017'nin sonuna yetiştirileceği sözünü vermişti. Ancak görünüşe göre, bu sözün tutulması mümkün olmayacak.

Yapılan açıklamaya göre, Apple projeyi tamamen rafa kaldırmış değil. ZDnet’e konuyla ilgili mail atan bir Apple sözcüsü, iTunes deneyimini kullanıcılara tam anlamıyla sunabilmek için Microsoft ile birlikte çalıştıklarını, ancak bunun için zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiriyor.

Bu nedenle kullanıcılar iTunes’u bu yıl Microsoft Store’da göremeyecek. Ama uzun bir sessizlik sonrasında Apple’ın halen proje üzerinde çalıştığını açıklaması, özellikle de iPhone kullanıcılarını sevindiren bir haber oldu.

iTunes’un şu anda Microsoft Store’da en fazla aratılan, ancak var olmayan uygulamaların başında geldiği söyleniyor. Bu gecikmeden sadece Windows 10 S’in yer aldığı cihazlara sahip olan kullanıcılar etkileniyor. Çünkü, Windows 10 S yüklü cihazlara Microsoft Store dışında herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemek imkansız

Windows için iTunes'u buradan indirebilirsiniz.