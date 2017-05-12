Yeni Windows 10 S'in mağaza limiti Apple'ı yeterince zorladı, iTunes yakın zamanda resmi olarak Windows Mağaza'da yayınlanacak!

Yazılım devi Microsoft her yıl düzenlediği Build etkinliğinin 2017 basamağını dün itibariyle gerçekleştirdi. Düzenli olarak Windows geliştiricilerini ağırladığı etkinlikte firma, her zamanki gibi en yeni yazılımsal özelliklerini tanıttı:

Apple, 2000’li yılların başında güçlü bir şekilde dahil olduğu kişisel bilgisayar ve işletim sistemi rekabetinde, tahtı henüz bırakmayan Microsoft ile kıyasıya mücadele vermeye devam ediyor. Her iki firmanın kendi ürettiği işletim sistemleri hem mobil hem bilgisayar dünyasının en çok kullanılan iki işletim sistemlerini oluşturuyor. Hal böyle olunca kullanıcı memnuniyeti ve hizmetleri genişletebilmek amacıyla iki firmayı ortak işler yaparken görmemiz de çok doğal oluyor.

Windows Mağaza kullanılmaya ve tüm platformlara yayılmaya başladığından beri, iTunes gibi Apple yazılımlarının uygulama listesinde olmayışı tartışılıyordu. En eski Apple yazılımlarından olan iTunes, bir dönemin efsane ürünü iPod ile hayatımıza girdi ve bu yazılım, Microsoft’un Bulid 2017 etkinliği sırasında duyurduğu gibi artık Windows Mağaza üzerinden erişilebilir olacak.

Apple'ın iTunes'u Windows Mağazası'na getirmesinin ardında, Microsoft'un yeni Windows 10 S işletim sistemini çalıştıran Surface Laptop ürününün de büyük etkisi olduğu açık. Anlaşılan o ki Apple, yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen Windows 10 S’li platformlara gelecek kitleyi kullanmak istiyor. Bildiğiniz gibi Windows 10 üzerinden mağaza dışı bir uygulamayı kolayca kurabiliyoruz, ancak Windows 10 S için durum böyle değil. Firmanın ürettiği çekirdek yazılım, dış kaynaklı uygulamaları kabul etmeyecek şekilde tasarlandı. Tıpkı MacOS'da olduğu gibi bir kısıtlama durumundan ötürü Apple, anlayacağınız yıllardır direttiği iTunes konusunda pes etti.

Windows Mağaza’sına gelecek ITunes’un nasıl bir görünüme sahip olacağı şu ana kadar netleşmezken, Apple ve Microsoft her herhangi bir çıkış tarihi duyurusu gerçekleştirmedi. Ayrıntılar ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. :)