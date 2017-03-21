Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilecek Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi'ne dair önemli detaylar haberimizde.

Sakarya Üniversitesi – Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu ve Yönetim Bilişim Derneği tarafından düzenlenecek "Bilişimi Yönet, Değişimi Başlat" temalı IV. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi'ne sayılı gün kalmış durumda.

Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri tarafından, 2014 yılından beri düzenlenmekte olan Yönetim Bilişim Zirvesi, YBS Akademisyenlerini, YBS Mezunlarını ve YBS öğrencilerini bir araya getirmek ve bu kişiler arasında etkileşim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir öğrenci organizasyonu olarak karşımıza çıkmakta.

Bu yıl Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda Logosoft, Google, IBM, Havelsan, Hürriyet gibi firmaların önde gelen isimleri, bilişim, teknoloji ve girişimcilik gibi konularda dinleyicileriyle buluşacak. Aynı zamanda Wissen Akademie tarafından “Proje Yönetimi” alanında sertifikalı bir workshop da organizasyona katılımcılarını bekliyor olacak.

Ayrıca yine Logosoft, Casper, Microsoft, SAP Business One, Bilge Adam, Nescafé gibi firmaların da desteklediği zirveye Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 750 Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi, akademisyeni ve sektör profesyoneli katılım gösterecek.