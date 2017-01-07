Birçok Akıllı Saate Taş Çıkartacak Şık Tasarımlı Akıllı Bileklik: iWown Fit i6 Pro

Akıllı bileklik dünyasında birçok ürünü bulunan iWown’un şu anda en iyi modeli olan i6 Pro, birçok akıllı saate taş çıkartacak özellikleri ile dikkat çekiyor.

Günümüzde git gide popülerleşen akıllı saat sektöründe tonla marka ve model ortaya çıktı. Samsung, LG, Huawei gibi markalar bayrak yarışında bulunurken aynı zamanda birçok Çin menşeli firma da akıllı saat sektörüne uygun fiyatlı alternatifler sunmaya çalışıyor.

Bu bazdaki binlerce akıllı saat ise çağrı görüntüleme, sms okuma, bildirim desteği gibi temel özelliklere sahipken akıllı bileklik sektöründe adını duyurmaya başlayan iWown ise oldukça gelişmiş bir modeli ile karşımıza çıktı.

Yukarıda görebileceğiniz gibi oldukça şık bir tasarıma sahip olan iWown Fit i6 Pro modeli, adımsayar, fitness takibi ve tıpkı Samsung Gear S3’teki gibi yaptığınız sportif aktiviteyi anlayarak veri tutma özelliği, çağrı ve sms görüntülemenin yanı sıra WhatsApp da dahil olmak üzere bildirim detaylarını gösterebilme gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Bu özelliklerin yanı sıra uzaktan kamera kontrol işlevi, uyku takibi, nabız ölçer, kalori hesaplama gibi ekstra özellikler ile donatılmış iWown Fit i6 Pro, titreşim desteği ve hırsızlık alarmına da sahip.

Teknik özellikler bakımından 0.73 inçlik OLED ekran, Dialog DA14680 çipseti, 60mAh bataryası, Bluetooth 4.0 desteği ve sadece 10gr ağırlığıyla dikkat çeken i6 Pro, IP67 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı olarak dikkat çekmekte.

Siyah beyaz ekranı sayesinde düşük mAh bataryasına rağmen normal kullanımda 5-7 gün, bekleme modunda ise 10 günü aşan batarya ömrü de sunan iWown Fit i6 Pro, iOS 7.0 ve Android 4.3 üzeri işletim sistemine sahip olan tüm akıllı telefonlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Eğer siz de iWown Fit i6 Pro’ya sahip olmak isterseniz buradan tüm akıllı bileklik modellerine bakabilir, i6 Pro başta olmak üzere istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz.