İyi Bir Drone Pilotu Olmak İsteyenler için Tavsiyeler

Drone hayatımıza gireli çok olmadı. Ülkemizde ve dünyada bir çok alanda kullanılmaya başlandı. Peki hobi olarak Drone uçurmak isteyenlerin, iyi bir Drone pilotu olmak için ilk etapta ne yapmaları gerekiyor ?

Hiç kimse 500 Dolarlık bir hobi Drone'u alıp, kötü bir çarpışma sonucu kullanılmaz hale getirmek istemez. İyi bir Drone pilotu olmak istiyorusanız ilk etapta simülasyon ile başlamanızı tavsiye ederiz. Hobinizi önemsiyorsanız, Drone simülatörleri yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için mükemmel bir yoldur. Dörtlü uçuş fiziklerini çoğaltmanın yanısıra, drone simülatörleri, pratik yapmak için çok çeşitli yerler, çok oyunculu modlar ve evinizde sahip olabileceğiniz birçok avataj sunuyor.

Drone Racing League Simulator

Simülator de pratik yapmak için en uygun program, Drone Racing League Simülator'dür. PC uyumlu olan bu simülator size ücretsiz olarak sunuluyor. Drone almadan önce simülasyonda biraz eğitim yapmak için en uygun program diyebiliriz. Simülatorle yaptığınız pratikler sizi daha iyi bir Drone pilotu yapmak için çok faydalı olacak.

İlk Etapta Pahalı Kontrol Cihazları Gerekli Değil

Pro Drone pilotları, quadcopter kontrolüne özgü çeşitli ayarlarla yüzlerce dolarlık özel RC kontrol cihazları kullanıyor. Drone Racing League Simülator size oyun kolunuzu değerlendirmek için fırsat sunuyor. Simülasyonda pratik yapmak istiyorsanız sahip olduğunuz USB girişli oyun kolunuzu, Simülator'e tanıtarak oynayabilirsiniz.

Diğer Pilotlarla Yarışın

Drone Racing League simülatörü, diğer pilotlarla rekabet etmenize izin veren bir çevrimiçi çok oyunculu mod sunar. Temel eğitimi tamamladıktan sonra kendinizi hazır hissediyorsanız. Dünya'nın birçok yerinden Drone Racing League simülasyonu kullanan insanlarla yarışabilirsiniz! Çevrimiçi oyuncularla birlikte kendinizi test edebilir onlarla sohbet edip, daha tecrübeli olanlardan tavsiyeler alabilirsiniz.

Pratik Yapmak Sizi Mükemmelleştirir