İyi Bir Oyun Kondisyonu Kazanmanız İçin 3 Altın Kural

Bu yazımızda siz oyun severler ve bilgisayar başında uzun saatler geçirmek zorunda olan takipçilerimiz için bilgisayar başında fazla oturmanın zararlarından nasıl korunabileceğinizi ve oyun kondisyonunuzu nasıl geliştirebileceğinizi açıklayamaya çalışacağız.

Hepimiz öyle ya da böyle uzun saatler boyunca bilgisayar başında kalmak durumunda kalabiliyoruz. Hatta sıkı bir oyun severseniz bu saatler neredeyse günler ile yarışabiliyor. Geçirilen bu uzun vakit, ister çok genç ister yaşlı olun uzun vadede hepimize zarar veriyor bu zararları minimuma indirmek ise tamamen bizim elimizde. İşte sizi bu zararlardan maksimum seviyede koruyacak 3 altın kural!

Bol Su İçin, Sağlıklı Besinler Tüketin.

Birçok Espor sporcusunun fizik terapistliğini yapan Dr. Caitlin McGee’ye göre, tıpkı diğer spor dallarında olduğu gibi uzun süre oyun oynamanın verdiği stres ve adrenalin de vücudumuzun su ihtiyacını arttıyor. eğer bu ihtiyaca kayıtsız kalırsak ya da su ihtiyacımızı kola, kahve gibi kafeinli ya da gazlı içecekler ile kapatmaya çalışırsak, bu anlık çözüm vücudumuzun daha fazla su kaybetmesine ve kondisyonumuzun düşmesine, bigisayar başında daha çok yorulmamıza sebep oluyor (şahsi olarak ben de her daim bilgisayarınızın yanında en az 1.5 litrelik bir su bulundurmanızdan yanayım). Bunun yanında yine ne kadar keyifli gelse de Pc başında uzun saatler geçiriyorken, pizza ve fast food benzeri ürünler ya da şekerli hazır gıdaları tüketmek anlık olarak sizi iyi hissetirse de bu etki kısa süre sonunda yerini uyuklamaya ve yorgun hissetmeye bırakmakta. Bu ürünler yerine fındık ya da meyve gibi size daha kaliteli ve daha uzun soluklu enerji veren besinler tüketmek, kondisyonunuzu tavan noktasına çekecek ve sizin gündelik hayatta da daha sağlıklı bir birey olmanıza yardımcı olacaktır.

Oturuşunuza Ve Boynunuzun Pozisyonuna Dikkat Edin.

Tahmin edebileceğiniz üzere tüm gün oturmak birçok rahatsızlığa sebep olabilir. Zira en temelde sürekli omurganıza baskı yaptığınızın farkına varın. Kolon kanseri, kalp hastalığı gibi hastalıklar da uzun süre oturmak ile bağdaştırılsa da sizi korkutmamak için o konulara çok fazla girmek istemiyorum. Öncelikle sağlıklı bir oturuş, omurganızı oluşabilecek zararlardan maksimum seviyede koruyacaktır. Bu tür sağlıklı bir oturuş pozisyonu için illa pahalı bir oyun koltuğu almanıza gerek yok. Sizlere standart bir sandalyede nasıl oturmanız gerektiğini tasvir etmeye çalışacağım: İşin anahtarı, eğer ayak desteğiniz yoksa ayaklarınızı yere düz gelecek şekilde tam indirebilmek, belinizi dik tutarak mümkünse bel kısmınıza bir yastık ile destek olmaktan geçiyor. Bu oturuş için ideal klavye yüksekliği ise göbek deliğinize yakın seyretmeli. Unutmayın belinizi dik tutarak ve hafif geriye yaslanarak oturmak sadece bilgisayar başında değil gündelik hayatta da sizin duruşunuz ve fiziksel imajınız için son derece etkilidir. Dik durmayı alışkanlık haline getirebilirseniz sosyal hayatta da çok daha kendine güvenli çok daha sağlıklı bir insan imajı çizeceğinizin farkında olun. Üstelik bu imaj kişiliğinize bile yansıyacak, kendinize olan güveninizi daha da arttıracaktır.

'Peki monitör nerede olmalı?' derseniz de mümkün olduğunca boynunuzu ekstra hareketler yapmaktan koruyacak bir yükseklikte tutmakta fayda var. Kafa hizanıza yakın yüksekliklerde kullanmak uzun soluklu bakıldığında boyun ağrılarına engel olacaktır. Ha unutmadan her 1 saatte bir mümkünse bilgisayar başından kalkarak 3-4 dakika da olsa yürümeyi, ayaklarınızı açmayı eksik etmezseniz çok iyi olur.

Ne Zaman, Nasıl Arama Vermek En İyisidir.

Tekrar doktorumuz Caitlin’e danışırsak, Kendisinin şahane bir kuralı mevcut 20,20,20 Kuralı

Nedir 20,20,20 Kuralı: 20 dakikada bir 20 saniyeliğine gözlerinizi 20 feet (6 metre) uzaktaki nesnelere odaklamak üzerine yazılmış oldukça pratik bir kuraldır. Bu son derece basit ve akılda kalıcı kural, oyun kondisyonunuz açısından son derece geliştirici olacaktır. Bu arada biraz üstte bahsettiğim gibi saatte bir kez ufak yürüyüş araları verdiğinizde, ufak esneme hareketleri yapmak da kaslarınızı rahatlatacak ve bilgisayar başında daha uzun süre ağrı hissetmeden konforlu bir şekilde rakiplerinizle mücadele etmenize yardımcı olacaktır. Son olarak sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi doğru nefes almak sizin en iyi dostunuz olmalı, aklınıza geldiği anlarda fazla abartmamak kaydıyla uzun ve derin birkaç nefes almak hem sizi sakinleştirecek hem de oksijen seviyenizi arttırrarak daha iyi hissetmenize vesile olacaktır.

Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir Webtekno takipçileri. Eğer sizin de benzer tavsiyeleriniz, bilgisayar başında kendinizin de uyguladığı sağlıklı yöntemleriniz var ise benimle ve Webtekno takipçisi arkadaşlarımızla paylaşırsanız sevinirim. İyi oyunlar; 'GG Easy!'