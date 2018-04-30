İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından, Akşener’in cumhurbaşkanı olma durumunda ülkemizde erişime kapalı olan ünlü anksiklopedi Wikipedia’nın açılacağı belirtildi.

Ülkemizde seçim hazırlıkları büyük bir hızla devam ederken, İyi Parti’den interneti yakından ilgilendiren bir seçim vaadi geldi. İyi Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Meral Akşener’in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde dünyanın en büyük ansiklopedisi olarak kabul edilen Wikipedia'ya erişim tekrar açılacak.

İyi Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “25 Haziran’da Wikipedia’nın açılışına tüm halkımız davetlidir. #WikipediaİYİOlacak #TürkiyeİYİOlacak” denildi. Gönderiyle birlikte paylaşılan görselde ise, “İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa, 2. toplantı 9 Temmuz’da yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Bir Senedir Kapalı

Wikipedia, geçen sene 29 Nisan’da içerisinde bulunan ve ülkemiz adına zararlı olarak nitelendirilen içerikler sebebiyle kapatılmıştı. Kapatılmasının ardından 1 yıl 1 gün gibi çok uzun bir süre geçen Wikipedia’nın hala açılmaması bazı kişilerin moralini bozarken, bazıları ise bu kararın doğru olduğu yönünde görüş bildiriyorlar.

Wikipedia Neden Kapanmıştı?

Wikipedia’nın “Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren açıklamalarının bulunması” gerekçesiyle kapatıldığı biliniyor. Daha önceki dönemde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “idari tedbir uygulanmaktadır” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Wikipedia Türkiye’yi Özledi

Kısa süre önce Wikipedia bir eklinlik başlattı. “WeMissTurkey” etiketiyle başlayan kampanyada pek çok Türk kullanıcı tam destek verse de, ünlü ansiklopedi erişime açılmamıştı. İYİ Parti’nin yaptığı açıklamaya göre, 25 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerde Akşener ve ekibi kazanırsa Wikipedia’ya erişim yeniden açılmış olacak.