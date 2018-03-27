Facebook hayatımıza gireli 14 yıl oldu. O günden bu yana Çin gibi yasaklı ülkelerde bulunan insanlar dışında 2.2 milyar insan, platforma katıldı. Bir sosyal medya sitesi, zamanla dünyanın en büyük reklam şirketi haline geldi. Teknolojiden uzak davalarla karşılaştığı şu günlerde, asıl darbeyi trilyonlarca dolar tazminatla ödeyebilir.

Öncelikle “trilyon dolar” ifadesi insanın kolay okuyabileceği, ancak zor idrak edeceği bir ifade. Dünyanın en değerli şirketi olan Apple’ın piyasa değeri 876 milyar dolar. Facebook’un market değeri ise 464 milyar dolar yapıyor. Ancak Facebook bu gelirin %80’inden fazlasını reklamlarla elde ediyor.

Yani yeryüzünde trilyon dolar eden bir şirket bulunmuyor.

Cambridge Analytica kriziyle 50 milyon insanın kişisel verilerini siyasi seçim araştırmalarına kurban eden Facebook, son 10 günde 70 milyar dolar değer kaybetti. 14 yıllık kısa tarihinde bir dönem bütün alışkanlıklarımızı kontrol altına alan ve sosyal medya terimini hayatımıza sokan dev şirket, trilyonlarca dolar cezai yaptırıma maruz kalabilir. Evet, trilyonlarca.

ABD’deki vatandaşların tüketici hakları için kurulan Fedaral Ticaret Komisyonu, yeni bir soruşturma altına aldı. Son 10 günde krizin ortaya çıkmasının ardından Facebook, telefonlarımızı dinlediğini, mesajlaşmaları depoladığını kabul etti. Sırtını yasladığı şeyse ABD’nin merkezi devlet kurumları oldu. Fakat son skandallar, bu güvenin boşa çıktığını gösteriyor.

Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile bir anlaşma yapmış ve yapılan her ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. 50 milyon insanın siyasi araştırmalar için verilerinin ihlal edilmesi durumuyla, kanıtlanan her ihlal başına 40 bin dolar matematiğinizin sınırlarını zorlayabilir. İşte “trilyonlarca dolar” ifadesi de buradan geliyor.

Fedaral Ticaret Komisyonu’nun eski yöneticilerinden olan David Vladeck, basına verdiği bir demeçle Facebook’un karşı karşıya kaldığı tehlikeyi açıkladı ve yukarıdaki çıkarımı doğruladı.

Facebook, kullanıcı verilerinin paylaşılmasına ilişkin hukuki bir yaptırıma maruz kalmamak adına 50 milyon insanın her birisinden izin almak zorundaydı. Üstüne üsltlük söz konusu veriler 2014 ila 2016 yılları arasında elde edildiğinden, o zamandan bu yana toplanan verilerin farklı şirketlerle de paylaşıldığı gerçeği de var. Yani 2.2 milyarlık sınırları belli olmayan o nüfus, bütünüyle tehlike altında. Facebook zaten bunu son 10 gündür seve seve kabul ediyor.

Yapılan suçlamalar ve skandallar üzerine Mark Zuckerberg ve şirketin diğer CEO’ları komisyon tarafından ifadeye çağırıldılar. Facebook’u çok zor günlerin beklediği kesin.