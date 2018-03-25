Çiftlik Bank'tan Aldığı Parayı İade Ederken Haciz Yedi

Çiftlik Bank vakası başlı başına bir trajikomedi olmaya devam ediyor. Bu kez de Çiftlik Bank tarafından henüz mağdur edilmemiş biri için işler kötü gitti.

Bilirsiniz bizim memleketimizin en büyük klişelerinden biridir; başımıza gelen büyük bir felaketten bir süre sonra 'Güler misin ağlar mısın?' demeyi başarıp, sonrasında da çoğunlukla güleriz. Kamuoyunda artık 'Tosun Vakası' olarak da adlandırılan Çiftlik Bank hadisesi üzerine yeni bir haber geldi.

Buna göre Konya'da yaşayan makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya, tüm bu olaylar olmadan önce Çiftlik Bank ile bir ambalaj makinası için anlaşmışlar. Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu şirket kendisine makinanın ücreti olan 200 bin TL'lik tutarı peşin ödemiş. Daha sonra tüm bu olaylar patlak verince ve Mehmet Aydın da sırra kadem basınca hem makine, hem para Fatih Yalçınkaya'da kalmış.

Bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvuran ve 'Çiftlik Bank’tan aldığım 200 bin lirayı devlete iade etmek istiyorum' diyen Yalçınkaya bir dürüstlük örneği göstererek parayı devlete iade etmişti. Ancak olay bunla da bitmemiş. Bir Çiftlik Bank mağdurunun 143 bin 832 lira alacaklı olduğunu söyleyip Çiftlik Bank'ı icraya vermesi üzerine, Yalçınkaya yaptığı makinadan da olmuş. İcra memurları gelerek makinaya olduğu gibi haciz koymuşlar. Fatih Yalçınkaya ise haczin kaldırılması halinde Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını bildirmiş.