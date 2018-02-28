İyisiyle Kötüsüyle MWC 2018!

MWC 2018 fuarında birbirinden etkileyici teknolojiler, birbirinden güçlü cihazlar tanıtıldı. Şimdi sizlerle MWC 2018'in kısa bir özetine bakalım.

MWC 2018'e baktığımızda, daha da güçlenmiş telefonlar, daha da ilerlemiş teknolojilerle tanıştık. Samsung, Asus, ZTE, Nokia, LG ve daha nice marka yeni cihazlarını tanıtırken Huawei, HTC ve Motorola bu konuda sessiz kaldı diyebiliriz. Akışa baktığımızdaysa, Nokia retro tarzına ufak ufak dönüşler yaptı, firmalar yeni Android Go' lu cihazlarını tanıttı, yapay zeka teknolojisi ise cihazlarda iyice yayılmaya başladı.

Ekranlar

Son dönemde "çerçevesiz ekran", "sonsuz ekran" adı verilen ekran yerleşimi, cihazlarda iyice yaygınlaştı. Böylelikle firmalar, kasanın içine daha büyük ekranlar sığdırmayı başarıyor. Samsung ve LG sayesinde standart hale geldiler diyebiliriz. Apple iPhone X ile çıkan çentik modasına da Asus Zenfone 5Z ve yan sanayi iPhone X'ler şimdiden uydu bile.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus

Samsung, yeni amiral gemisi S9 ve S9 Plus'ı tanıttı. Çok büyük yenilikler olmasa da, MWC 2018'de ondan daha iyi bir telefon yok diyebiliriz. Çift diyaframlı kamerası, arka kısma alınan parmak izi okuyucu ve en yeni Qualcomm 845 ile, bu senenin en iyi amiral gemilerinden biri, belki de en iyisi olacak diyebiliriz.

Nokia 8110 "Matrix"

Yazımızın başında, Nokia'nın retro hareketini söylemiştik. HMD Global, 3310'la başlattığı retro rüzgarına, Matrix filmi ile meşhur olan 8110'u da dahil etti, hem de 100 dolardan daha ucuz bir fiyata (vergiler hariç). İşlevsel sürgülü tasarımının yanında LTE desteği, Google Asistan, Google Haritalar, Twitter&Facebook, 25 gün olarak açıklanan bekleme süresi ve Nokia'nın olmazsa olmazı yılan oyunu mevcut.

Lenovo Chromebook

MWC 2018'de gözler daha çok telefonların üstünde, doğru. Ama Lenovo'nun okullar için geliştirdiği Chromebook ufaktan da olsa dikkat çekiyor diyebiliriz. Darbe ve düşmelere karşı dizayn edilen modelin not alma özellikleri gayet iyi duruyor. En pahalı modeli 349 dolar olan cihaz, neredeyse netbook fiyatında. Lenovo'nun önceki model giriş seviyesindeki Chromebook'lar ve Asus'un EEE PC'lerine benzerlikten daha fazlası mevcut.

Vivo'nun Konsept Telefonu

Vivo, CES 2018'de direkt ekrana entegre edilen parmak izi okuyucusuyla dikkatleri üzerine çekmişti. MWC' de ise konsept telefonuyla daha da başarılı bir çizgi takip etti. Konsept telefon Apex, selfie kamerasını üst kısmından çıkararak adeta bir periskop gibi iş görüyor, çerçevesiz ve çentiksiz ekranıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Vivo, telefon tasarımcılarının dikkatini fazlasıyla çekti.

Çakma iPhone'lar

Fuarda dikkat çekenlerden biri ise, iPhone X'in tasarımından sonra, ona sadece tasarım bazında yaklaşabilen cihazlardı. Bilgileri aşağıda, ekibimizden Lütfi ile Çağdaş'ın mercek altına aldığı video da, video kısmında yer alıyor.

Gittikçe Kaybolan Kulaklık Girişi

Eskiden kullandığımız bilgisayarların arkasında bazı bağlantı noktaları vardı, kimileri kullanılır, kimileri kullanılmazdı. Şimdi birçoğunun adını bile hatırlamıyoruz. 3.5 mm kulaklık girişi de aynı kaderi paylaşacak gibi duruyor. Artık yavaş yavaş USB ara kablolar vasıtasıyla kulaklık bağlantıları sağlanıyor. Tabii bu trende uymayan Samsung ve LG ise kulaklık girişini eklemeye devam ediyor.

Samsung AR Emoji

Samsung, yeni cihazlarına Apple ve iOS'a yetişebilmek adına AR Emoji adını verdiği özelliği ekledi. Teknik açıdan baktığımızda sadece ön kamera kullanılıyor, bu iş için görevlendirilmiş harici bir donanım kullanılmıyor. Bu şekilde üretilen görüntülerin iyi olduğunu söyleyebiliriz.

LG V30 ve V30S

LG, duyurduğu V30S ile V30'un üstüne çok büyük özellikler ve geliştirmelerde bulunmadı. Tabiri caizse diğer markalar donanım güncellerken, LG yazılım güncelledi.

MWC'den özetler şimdilik böyle, yeni gelişmeler oldukça sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.