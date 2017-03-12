İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu'nun organizasyonunu üstlendiği ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinin katılacağı CreaTech+ etkinliği 14 Mart ve 15 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu'nun düzenlediği, teknoloji alanındaki yeniliklerin konuşulacağı CreaTech+ etkinliği 14 Mart ve 15 Mart 2017 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Etkinlikte Siemens, Intel ve Temsa gibi teknoloji devlerinin üst düzey isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı ve katılımcıların birbiriyle etkileşim kurması için de uygun ortam yaratılacağı CreaTech+'da iki gün boyunca sabah 9:30'dan akşam 16:30'a kadar konferanslar, seminerler ve çeşitli etkinlikler devam edecek.

Özellikle İzmir'de teknoloji dünyasıyla ilgili kişiler için önemli bir yer taşıyan CreaTech+ etkinliğine katılmayı düşünüyorsanız, etkinliğin web sayfasına bu bağlantıya giderek ulaşabilirsiniz.