'İZ' Temalı Mutfak Zirvesi 12-13-14 Mart Tarihlerinde İTÜ'de!

İTÜ Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen 5. Mutfak Zirvesi, 12-13-14 Mart tarihlerinde İTÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek.

İTÜ Gastronomi Kulübü tarafından 2014 yılından beri düzenlenmekte olan ve bu sene beşincisi gerçekleştirilecek, gastronomi alanında ilk sempozyum olan Mutfak Zirvesi; alanında uzman şeflere, restoran sahiplerine, gurmelere ve şirket yöneticilerine ev sahipliği yapmaktadır. Konuşmacıların, belirlenen bir tema üzerinde ziyaretçileri bilgilendirdiği Mutfak Zirvesi, sempozyumların yanı sıra Lezzeti Yakala Fotoğraf Yarışması, workshop ve sahne gösterilerinin de yer aldığı oldukça büyük bir platformdur.

Mutfak Zirvesi, her yıl olduğu gibi Türkiye'nin her yerinden 1000'i aşkın, çoğunluğunu gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin oluşturduğu katılımcı kitlesini; 20'nin üzerinde konuşmacıyı ve tatların dünyasını aynı çatı altında İTÜ'de buluşturmayı hedeflemektedir. Bu sene 12-13-14 Mart 2018 tarihinde İTÜ-Maçka Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin teması ‘İZ’.

Lezzeti Yakala Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın teması ''Emektar''. 6 Mart 2018 tarihine kadar katılım sağlanabilen yarışmada jüri üyeliğini gerçekleştirecek Erkin Ön,Yusuf Murat Şen ve Mehmet Ateş'in değerlendirmesiyle belirlenen ilk üç yarışmacı ödüllendirilecektir. Ayrıca Mutfak Zirvesi boyunca ilk otuz fotoğraf sergilenecektir. Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt için itugastronomi.com web sitesine giriş yapabilirsiniz.