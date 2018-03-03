Gerçekleşen dört ayrı soygunda İzlanda kripto madencilik merkezlerinden toplam 600 kripto madencilik bilgisayarı çalındı.

İzlanda’daki bol miktarda bulunan jeotermal enerji tesisleri nedeniyle ülkedeki elektrik fiyatları oldukça ucuz. Bu durum, 300 binin üzerinde nüfusa sahip olan ülkede kripto para madenciliğinin de fazla yapılmasını sağlıyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde kripto madencilik için kullanılan enerjinin, ülkenin diğer tüm ihtiyaçlar için kullandığından fazla olacağı düşünülüyor.

Dolayısıyla İzlanda’da birçok kripto madencilik merkezi bulunuyor. Yerel medyanın Big Bitcoin Heist (Büyük Bitcoin Vurgunu) olarak adlandırdığı olaylar sonucu 11 kişi göz altına alındı. Bu kişilerin Aralık 2017 ve Ocak 2018 arasında dört ayrı soygun yaparak, 600 kripto madencilik bilgisayarı çaldığı düşünülüyor. Big Bitcoin Heist hakkında Associated Press tarafından yayınlanan habere göre, bu soygunlar ada ülkesindeki en büyük hırsızlık serisi.

Reykjanes Bölgesi Mahkemesi yargıcı, tutuklu 11 kişinin ikisinin gözaltında tutulmalarını istedi. Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde cihazların çalındığı soygunların organize şekilde gerçekleştirildiği düşünülüyor. Görünüşe bakılırsa ülkenin güvenlik ve yargı güçleri bir süre daha enerjilerini soygunların perde arkasındaki olayları çözmeye harcayacak. Bakalım önümüzdeki günlerde soygunu gerçekleştiren 11 kişi hakkında verilecek hüküm ne olacak?