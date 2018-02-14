Kripto para madenciliği yüzünden enerji yeterliliği konusunda sıkıntı yaşayan İzlanda, madencilik tesislerinden vergi almayı planlıyor.

340 bin nüfusu ile küçük bir ada ülkesi olan İzlanda, enerji ihtiyacının neredeyse tamamını yenilenebilir enerji ile karşılamasına rağmen enerji konusunda hiçbir sorun yaşamayan bir ülke. Yani en azından kripto para madencileri ülkeyi işgal edene kadar öyleydi.

Ülkenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklar ile karşılaması nedeni ile enerji çok ucuz. Ayrıca nüfusun azlığına paralel olarak fiber altyapının son derece kaliteli olması da ülkede oldukça hızlı ve stabil bir internet ağı olmasını sağlıyor.

Enerjinin ucuz, internetin ise süper hızlı olması İzlanda’yı kripto para madencileri için bir cennet haline dönüştürüyor. Fakat dijital de olsa bir endüstri bir kara parçasını işgal ettiğinde mevcut tüm düzeni alt üst edebiliyor.

Kripto madencileri tarafından adeta sömürülen İzlanda’da enerji tüketimi kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Öyle ki yakında kripto para madenciliği için harcanan enerji, vatandaşların evlerde harcadığı enerjiyi geride bırakacak.

İzlanda’da kripto para madenciliği için harcanan enerji, her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Ülkenin kripto para madencileri için sağladığı avantajlar, para avcılarının ülkenin düzenini hiçe sayarak sürekli olarak madencilik tesisi açmalarına neden oluyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzlanda Pirate Parti üyesi Smari McCarthy, ‘’Normal koşullarda İzlanda’da bir değer üreten şirketler, devlete belli bir miktar vergi ödüyor. Ancak bu şirketler bunu yapmıyor ve biz de kendimize ‘Acaba vergi almalı mıyız?’ diye sormadan edemiyoruz.’’ dedi.