İzlediği Bölgeleri ‘Zengin ve Fakir’ Şeklinde Ayıran Uydu

Bir kitap kapağına göre asla yargılanamaz ancak, bu yeni makine öğrenimi algoritması, kendisine ait uyduyla bunu uzaydan gerçekleştirecek ve aynı anda hem kitabın içini hem de dışını yargılayacak.

Dünya üzerindeki büyük yapıların uzaydan nasıl göründüklerine ilişkin sürekli bir merak vardı. Büyük Giza Piramitleri, Çin Seddi gibi yapıların çıplak gözle uzaydan görülmesi gerçekten büyüleyicidir. Ancak bırakın uzayı, bir kişiyle karşı karşıya geldiğiniz anda bile anlayamayacağınız şeyler vardır. Teknolojinin gelişimi ve insan düşüncesizliği bir araya gelince az sonra okuyacağınız örneğin benzerleri mutlaka çıkacaktır.

Yapay zeka yazılımı ya da daha modern adıyla öğrenen makine yazılımıyla desteklenen Penny uydusu, uzaydan resmen sınıf ayrımı yapıyor!

Her şey uydu haritalama şirketi DigitalGlobe’un girişimiyle başladı. İzlenen bölgelerin gelir verilerini, uydu görüntüleri vasıtasıyla birleştiren bir haritalama aracı geliştirildi. Söz konusu uydu, örneğini yakından incelediği bir bölgede yaşayan insanların ne kadar para harcadıklarını, ne kadar tutarla geçindiklerini gözlemleyebilecek.

Programa Penny deniyor ve kentsel özellikler ile gelir seviyeleri arasındaki gözlemlenebilir modeller oluşturabiliyor. Kısaca Penny, zenginliğin yukarıdan nasıl göründüğünü "öğreniyor" ve algoritması hangi gelir seviyesine baktığını öngörebiliyor.

Projenin web sitesine göre, "Çeşitli nesne ve şekillerin farklı gelir seviyeleri ile yüksek oranda ilişkili olduğu görülüyor. Örneğin, düşük gelirli alanlarda otoparklar, az katlı konutlar, düzensiz şehirleşme görülüyor”. Korkunç olan şey ise bunu bir insanın değil bir yazılım ayırt edebilecek olması internet sitesindeki açıklama şöyle devam ediyor: “Tersine, yüksek gelirli bölgelerde, uydu görüntüleri daha yeşil alanlar, yüksek binalar ve arka bahçeleri bulunan tek ailelik evleri gösterir. İkisi arasında, apartmanların yanı sıra daha az sayıda tek ailelik evin izlenebileceği orta gelirli alanlar bulunuyor.”

Nihai olarak hangi amaçla kullanılır bilinmez ancak Penny gibi teknolojiler, büyük ihtimalle pazarlama ve reklamcılık sektörlerine hizmet edebilirler. Elbette bu bizim bildiğimiz ya da inanmak istediğimiz ak renkli taraf. Projenin internet sitesine şuradan ulaşabilirsiniz.