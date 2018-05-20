İzlemediyseniz Kesinlikle İzlemeniz Gereken 10 Film Fragmanı

Önümüz yaz, okullarında tatil olmasıyla sinema salonlarından çıkmayabilirsiniz. Deadpool'u beğendiyseniz kesinlikle izlemeniz gereken birkaç filmi sizin için derledik.

Deadpool 2'yi izlediniz ve beğendiniz mi? Ryan Reynolds'un başrolde oynadığı filmi beğendiyseniz ve artık düzenli olarak sinemaya gitme kararı aldıysanız, kesinlikle izlemeniz gereken birkaç film fragmanını sizler için derledik:

A.X.L.

Ağustos ayında vizyona girmesi beklenen A.X.L. kendisini askeri teknolojilerin ortasında bulan bir çocuğu anlatıyor. Fragmandan da anlayacağınız üzere bir filmde hem robot hem köpek varsa aralarındaki dostluk olmazsa olmazdır.

BlacKkKlansman

Garip bir ismi olmasına rağmen bu film kesinlikle bir şansı hak ediyor. BlacKkKlasnsman, gerçek olaylara dayanan bir Spike Lee'li film. 10 Ağustosta çıkacak filmi, bu yaz kesinlikle izlemelisiniz.

Bleeding Steel

Jackie Chan'i hiç bilim kurgu filmlerinde görebileceğinizi hayal ettiniz mi? Artık hayal edebilirsiniz. Bleeding Steel, bir bilim kurgu filmi. Dünya'nın kaderi Jackie Chan'in ellerinde, bu efsane oyuncuyu özlediyseniz ve bilim kurgu seviyorsanız kesinlikle izlemelisiniz.

Bohemian Rhapsody

İşte benim de deliler gibi beklediğim bir film. Bohemian Rhapsody'de 'Bismillah' demesiyle ülkemizde de meşhur olmuş grup Queen'in biyografisini anlatan yapım, Rock müzik hayranlarının kesinlikle hoşuna gidecek. Filmde Mr. Robot'tan tanıdığımız Rami Malek, Freddy Mercury'i canlandırıyor. Vizyon tarihi ise 2 Kasım.

Destination Wedding

Keanu Reeves'i romantik komedi filmlerinde görmeye alışkın değiliz. Şarap gibi yıllandıkça güzelleşen oyuncu Keanu Reeves, bu filmde Winona Rider ile bir düğüne gidiyor. Romantik komedi filmlerinde görmeye alıştığınız klişelerden daha uzak olacak bu film, sırf Reeves için bile izlemeye değer.

Incredibles 2

İnanılmaz ailenin ilk filmi çıktığında ilkokula gidiyordum.14 yıl sonra film yapmaya karar veren ekip, kesinlikle klasikleşecek bir Pixar filmi ortaya çıkaracak. Çocuk olan ya da çocuk ruhunu korumaya çalışan herkes bu filmi izlemeli. Filmin vizyon tarihi ise 28 Eylül.

Mile 22

Shooter, Ted gibi her telden filmlerden tanıdığımız Mark Wahlberg'in bir sonraki filmi 'Mile 22' olacak. Bir gizli ajan filmini anlatan yapım, Ağustos ayının başlarında vizyona girecek.

Mission: Impossible

Aksiyon filmlerinden bahsetmişken film müziğini duyunca bile sizi geçmişe götürecek Türkçe adıyla 'Görevimiz Tehlike'nin yeni bir filmi geliyor. Mission: Impossible - Fallout'ın son fragmanında yine yeni yeniden Tom Cruise'u görüyoruz. Ethan Hunt daha fazla görev için geri dönüyor ve artık ona yardım edecek büyük bir takımı var. Film 27 Temmuz'da sinemalarda sizlerle buluşacak.

Sorry to Bother You

Afro-Amerikalı birisi bir filmde oynuyorsa o filmde komedi ögesi olmazsa olmaz. Bilim kurgu ve komedi ögelerini taşıyan filmde sihirli bir uyuşturucu bulan adamın hayatı, bir anda macera dolu olacak. Death Note'taki L karakteriyle de tanıdığımız isim Lakeith Stanfield, bu filmin başrolünde.

The Happytime Murders

The Happytime Murders, Muppets ya da Susam Sokağı filmi değil ancak sizi keyiften dört köşe yapacak. Bir kukla filmi olacak Happytime, Deadpool'ü sevdiyseniz kesinlikle izlemeniz gerekenlerden. Melissa McCarthy başrolde olduğu film, 17 Ağustos'ta vizyona girecek.