Televizyonda yayınlanan diziden filme, belgesele, pek çok programın hangi gün, hangi kanalda ya da hangi saatte olduğunu öğrenmeniz ve takip etmeniz artık aşırı kolay.

Hepimiz yerli/yabancı diziler ve programlar konusunda belli bir damak zevki olan ve bu programları kaçırmadan takip etmeye çalışan kişileriz. Hatta eğer TV başında zaman geçirmeyi seviyorsak, "şu gün, şu saatte, şu program/film/maç/dizi var, onu kaçırmamam lazım" diye telefona alarm ve hatırlatma kurduğumuz bile olmuştur.

İşte artık bu tarz şeylere gerek yok. Komodor adlı yerli TV Rehberi uygulaması size pek çok kanaldan yüzlerce programın saatini, tarihini ve detaylarını bir güzel şekilde sunuyor. Size de izleyeceğiniz şeyin nerede, ne zaman olacağını sadece takip etmek kalıyor.

'Şimdi', 'az sonra' ya da 'bu akşam hemen bul' seçenekleri ile aramanızı daraltıp geliştirebileceğiniz uygulamada, filtreler sayesinde de aramalarınızı tür ya da kanallara göre sıralayabiliyorsunuz.

Komodor sadece programlara göz atmanı sağlayan bir uygulama değil. Aynı zamanda programlar hakkında bilgi alabildiğiniz, yayın saatlerine göz atabildiğiniz, fragmanları ya da programın resimlerini inceleyebildiğiniz bir uygulama. Ayrıca Komodor'u kullanan birinin "programı kaçırma" gibi bir derdi de yok.

İzlemek istediğiniz programın, uygulamada yan tarafında bulunan saate tıkladığınızda Komodor sizin için otomatik olarak bir nevi alarm kuruyor ve o programın saati geldiğinde sizi uyarıyor.

Kasım ayında iOS platformuna sunulan Komodor, birkaç gün önce Android platformuna da girişini yapmıştı. Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Komodor'a: