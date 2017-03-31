Eğer gündemdeki olaylardan sıkıldıylasız, sizi ekran başına kilitleyecek, saatlerce bakmak isteyeceğiniz 200 tonluk dev kayanın patlama görüntülerine göz atabilirsiniz.

Elbette insanın yoluna taş da koyarlar engelde… Şaka bir yana, 200 tonluk bir kayanın bütün planları mahvettiğini düşünün. Boyutuyla hiç de masum olmayan bu koca ölü kütleler özellikle otoyolların en büyün tehditlerinden. Kendini doğanın patronu ilan eden türümüzün bu kayalarla mücadelesine bir yeni si daha eklendi.

ABD’nin Oregon eyaletinde söz konusu 200 tonluk kaya bir kasabanın ulaşımını engelliyor ve kendi sonunu hazırlamış oluyor. Patlatmanın görüntüleri muazzam şekilte rahatlatıcı görüntüleri YouTube’da yayınlandı.

En az Trump politikalarının havaya uçması kadar içinizin yağlarını eritecek görüntüleri hemen aşağıdan izleyebilirsiniz;