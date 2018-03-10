İzlemeniz Gereken 10 Yeni Film Fragmanı

Disney'in yeni filmi Mary Poppins Returns'ün de aralarında bulunduğu 10 yeni fragmanı sizler için derledik. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek filmler, şimdiden heyecan uyandırmayı başardı.
Christopher Robin
Game Over, Man!
Mary Poppins Returns
Show Dogs
Submergence
The Grinch
The House of Tomorrow
The Seagull
Tully
You Were Never Really Here
Sizler için derlediğimiz 10 farklı film fragmanı bu kadardı. Bu hafta yayınlanan fragmanları nasıl buldunuz? Herhangi biri vizyona girdiğinde izlemeyi düşünüyor musunuz?