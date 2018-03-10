İzlemeniz Gereken 10 Yeni Film Fragmanı

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İzlemeniz Gereken 10 Yeni Film Fragmanı
Geçtiğimiz hafta yayınlanan bu fragmanlar, haftanın en çok dikkat çekenleri. Gündemdeki filmleri takip etmek istiyorsanız, bu fragmanlara göz atmalısınız.

Disney'in yeni filmi Mary Poppins Returns'ün de aralarında bulunduğu 10 yeni fragmanı sizler için derledik. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek filmler, şimdiden heyecan uyandırmayı başardı.

Christopher Robin

Game Over, Man!

Mary Poppins Returns

Show Dogs

Submergence

The Grinch

The House of Tomorrow

The Seagull

Tully

You Were Never Really Here

Sizler için derlediğimiz 10 farklı film fragmanı bu kadardı. Bu hafta yayınlanan fragmanları nasıl buldunuz? Herhangi biri vizyona girdiğinde izlemeyi düşünüyor musunuz?

Kaynak : http://bgr.com/2018/03/10/new-movie-trailers-mary-poppins-returns-the-grinch-game-over-man/
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