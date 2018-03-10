İzlemeniz Gereken 10 Yeni Film Fragmanı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bu fragmanlar, haftanın en çok dikkat çekenleri. Gündemdeki filmleri takip etmek istiyorsanız, bu fragmanlara göz atmalısınız.

Disney'in yeni filmi Mary Poppins Returns'ün de aralarında bulunduğu 10 yeni fragmanı sizler için derledik. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek filmler, şimdiden heyecan uyandırmayı başardı. Christopher Robin Game Over, Man! Mary Poppins Returns Show Dogs Submergence The Grinch The House of Tomorrow The Seagull Tully You Were Never Really Here Sizler için derlediğimiz 10 farklı film fragmanı bu kadardı. Bu hafta yayınlanan fragmanları nasıl buldunuz? Herhangi biri vizyona girdiğinde izlemeyi düşünüyor musunuz?

Kaynak : http://bgr.com/2018/03/10/new-movie-trailers-mary-poppins-returns-the-grinch-game-over-man/

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