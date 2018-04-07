İzlemeniz Gereken 5 Yeni Film Fragmanı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bu fragmanlar, haftanın en çok dikkat çekenleri. Gündemdeki filmleri takip etmek istiyorsanız, bu fragmanlara göz atmalısınız.

İçlerinde Netflix'in platformuna özgü yeni filmi olan Cargo'nun da bulunduğu 5 film fragmanını sizler için derledik. Önümüzdeki dönemde vizyona girecek filmler, şimdiden heyecan uyandırmaya başladı bile.

1. The First Purge

Daha önce izleyicilerin karşısına çıkan Purge filmlerinin tamamının öncesinde geçecek bir 'prequel' hikayesi bekliyor bizleri.

2. Cargo

Netflix'in özel filmleri şu ana kadar inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Cargo, bu grafiğin eğrisini yukarı doğru çekeceğe benziyor.

3. How To Talk To Girls At Parties

İlk bakışta klasik bir gençlik filmi gibi dursa da bilim kurgu öğelerinin de işin içine girmesiyle oldukça güzel bir filmle karşılaşabiliriz.

4. Upgrade

Testere ve Insidious filmlerinin yaratıcısından gelen Upgrade'ın fragmanı oldukça gaz ve sağlam duruyor. İyi bir film geliyor gibi.

5. Johnny English Strikes Again

Ülkemizde çoğunlukla Mr. Bean serileriyle bilinen ve 'Amerikanın Recep İvedik'i' diye adlandırabileceğimiz Rowan Atkinson'ın yeni filmi. Meraklısına...