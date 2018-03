İzlemeniz Gereken 6 Yeni Film Fragmanı

Birbirinden heyecanlı, birbirinden sürükleyici 6 film bu yıl bizler için sinemalarda. İşte o filmlerin konuları ve fragmanları.

Fragman deyip geçmeyin, onu izlemenin de apayrı bir hazzı vardır. Gelecek programın en tatlı habercisidir fragman. Kısadır ama etkilidir. Bu bağlamda içeriğimizde sizler için hazırladığımız en çok izlenen 6 fragman var. Gelin bu kısa filmlere beraber göz atalım.

1. Adrift

Adrift, başrollerinde Shailene ve Sam Claflin'in kamera karşısına geçtiği bir yaşam mücadelesi filmi olarak izleyicilerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. 1983 yılında geçen filmde, Pasifik Okyanus'unda kaydedilmiş en büyük fırtınanın ortasında kendilerini bulan bir çiftin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Üstelik filmde konu edinilen öykü gerçekten de yaşanmış ve Tami Oldham'ın Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss and Survival at Sea adlı otobiyografi kitabından senaryolaştırılmış. Filmin ülkemizde Haziran ayı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.

2. Avengers: Infinity War

Yönetmenliğini Joe Russo ve Anthony Russo’nun paylaştığı Avengers: Infinity War, Marvel’ın süper kahramanlarını yeni bir macerada tekrar bir araya getiriyor. İki bölüm olarak izleyici karşısına çıkacak olan Avengers serisi, ‘’Infinity War’’ hikayesi olarak sonsuzluk savaşı temasını konu ediniyor. Filmin 27 Nisan'da beyaz perdeye gelmesi bekleniyor.

3. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Karanlık büyücü Gellert Grindelwald, Newt Scamander’ın da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi (MACUSA) tarafından yakalanır. Ancak kaçmayı başaran büyücü, kendine gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlar. Asıl planı; büyü dünyasından uzak olan canlıların hepsine hükmedecek olan safkan büyücüler yetiştirmektir. Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen Albus Dumbledore, eski öğrencisi Newt Scamander’dan yardım ister. Önündeki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecek. Filmin 16 Kasım'da ekranlara gelmesi planlanıyor.

4. Life Itself

Film yıldız kadrosu ile (Olivia Cooke, Oscar Isaac, Olivia Wild, Mandy Patinkin, Annette Bening, Antonio Banderas ve Samuel L. Jackson) mutlaka izlenecekler listenize eklemeniz gereken bir film. Filmin konusuna gelecek olursak film, New York’tan İspanya’ya kadar uzanan bir çok yaşamın, kaderin ortak ağında farklı yaşamlar ve farklı nesiller içerisinde yer almasına rağmen, bir şekilde kesişmesiyle oluşan hayatlara dem vurur. Film 21 Eylül'de sinemalarda.

5. Ready Player One

Türkiye’de “Başlat: Ready Player One” ismiyle yayınlanacak filmin resmi özeti ise şöyle: “Yıl 2045, dünya kaos ve yok olmanın eşiğinde. İnsanlar kurtuluşu, eksantrik ve muhteşem James Halliday’in yarattığı, büyüyen sanal gerçeklik evreni OASIS’te bulurlar. Halliday öldüğünde büyük servetini OASIS’te sakladığı dijital paskalya yumurtasını bulan insana devredeceği için, tüm dünya rekabet dolu bir yarışmaya girer. Hiç şans verilmeyen genç kahraman Wade Watts de bu yarışmaya katılmaya karar verir ve kendini gizemin, tehlikenin, keşfin fantastik evreninde, zorlu bir hazine avında bulur.” Filmin 29 Mart'ta vizyona girmesi planlanıyor.

6. Sorry to Bother You

Tele pazarlamacı olan Green, iş alanında başarıya ulaştıran bir anahtar bulur fakat bu anahtar onu dehşet verici bir evrene sürükleyecektir. Filmin 6 Temmuz'da vizyona girmesi planlanıyor.