Sinema Filmlerinin Kamera Arkasından 20 Eğlenceli Görüntü!

Gandalf’tan Pennywise’a, Harry Potter’dan Matrix’e… Artık neredeyse sahne sahne ezberlenen filmlerin kamera arkaları, sinemanın ne denli zorlu bir sanat olduğunu ortaya koyuyor.

Sinema gerçekte olmayan şeyleri var etme ve olan şeyleri yok etme sanatıdır. Birbirinden etkileyici filmlerin ikonik karakterlerini aklımıza getirdiğimizde, kendimizi yaşadıkları benzersiz serüvenin içinde buluruz.

Görsel efekt teknolojileri gün geçtikçe gelişseler de beyaz perdeye yansımayan o kadar çok şey var ki, hem o karakterlerin hem de serüvenlerinin büyüsünü gördüğünüz an bozabiliyorlar. İşte birbirinden eğlenceli kamera arkası görüntüleriyle, neredeyse ezbere bildiğimiz 20 sinema filmi:

E-postalarını kontrol eden Gandalf:

Ben Efsaneyim filminindeki köpekler aslında böyleydi:

Hogwarts kütüphanesindeki uçuşan kitapların sırrı:

Kill Bill'i efsane haline getiren aktrist Uma Thurman ve dublörü:

2001: Bir Uzay Yolcuğu filminin zamanın çok ötesinde bir yapım olduğunu ispatlayan fotoğraf:

Mulholland Çıkmazı'yla aklımıza kazınan sahnelerin aktörleri:

Siyah Kuğu'nun içimize su serpen gülümsemesi:

Cinet filminden sonra birkaç filmde daha kopyalarını gördüğümüz ikiz kardeşler aslında insanmış:

Oscar'a Doymayan La La Land'in çekim öncesi provaları:

Üşümüş ve efkarlı bir Pennywise:

Cinnet filminde başrol olan Shelley Duvall çekimlere ara verince:

Serinin ilk filminde Peter Jackson'la poz veren Hobbit'ler:

Geleceğe Dönüş'ün setinden meşhur sahnesi:

Renk ayarları yapılmadan öncesi ve sonrasıyla La La Land:

Kamera arkasında bile dramadan kurtulamayan Harry ve Dobby:

X-Men Days of the Future Past ekibi:

Bir Rüya İçin Ağıt filminden:

Uykusuz kalan Gandalf, çekimlere devam eden film ekibinin eğlencesi olmuş:

Büyük Budapeşte Oteli aslında o kadar da büyük değil:

Birdman filminin yönetmeni Iñárritu film oyuncuları ve arkadaki bir misafirle:

Hapı yutmayan Neo'nun paralel evrendeki Matrix versiyosu:

Dehşet Gezegeni filminin yönetmeni Robert Rodriguez, Rose McGowan'a nasıl dans etmesi gerektiğini gösteriyor:

Pulp Finction filmi oyuncuları John Travolta ve Uma Thurman ile dans eden efsane yönetmen Tarantino: