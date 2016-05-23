Sinema Filmlerinin Kamera Arkasından 20 Eğlenceli Görüntü!

Gandalf’tan Pennywise’a, Harry Potter’dan Matrix’e… Artık neredeyse sahne sahne ezberlenen filmlerin kamera arkaları, sinemanın ne denli zorlu bir sanat olduğunu ortaya koyuyor.
Sinema gerçekte olmayan şeyleri var etme ve olan şeyleri yok etme sanatıdır. Birbirinden etkileyici filmlerin ikonik karakterlerini aklımıza getirdiğimizde, kendimizi yaşadıkları benzersiz serüvenin içinde buluruz.
Görsel efekt teknolojileri gün geçtikçe gelişseler de beyaz perdeye yansımayan o kadar çok şey var ki, hem o karakterlerin hem de serüvenlerinin büyüsünü gördüğünüz an bozabiliyorlar. İşte birbirinden eğlenceli kamera arkası görüntüleriyle, neredeyse ezbere bildiğimiz 20 sinema filmi:
E-postalarını kontrol eden Gandalf:
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Ben Efsaneyim filminindeki köpekler aslında böyleydi: