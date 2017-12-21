Monalisa Perez, kendi deyimi ile şu ana kadarki en tehlikeli video denemelerinden birini gerçekleştirdi. Başarısızlıkla sonuçlanan denemede Perez, erkek arkadaşını göğsünden vurarak öldürdü.

20 yaşındaki Monalisa Perez, sahibi olduğu La MonaLisa adlı YouTube kanalında erkek arkadaşı Pedro Ruiz ile birlikte vloglar ve çeşitli şaka videoları çekmekte olan genç bir kızdı. Fakat Perez ve Ruiz çiftinin son çektikleri video bir facia ile sonuçlandı.

Bir GoPro kamerası ile çekilen videoda Ruiz göğsüne yaklaşık 4 santimetre kalınlığında bir kitap koydu ve Perez Ruiz’e 0.50 kalibrelik Desert Eagle silahı ile ateş etti. Ne yazık ki bu korkunç fikir denemelerde olduğu gibi başarılı sonuçlanmadı ve Ruiz göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

İşin daha acıklı tarafı çift bu korkunç video denemesini 30 gözlemcinin ve 3 yaşındaki çocuklarının önünde gerçekleştirdi. Ayrıca Perez, erkek arkadaşını göğsünden vurduğu sırada çiftin ikinci çocuklarına hamileydi.

Monalisa Perez akıl almaz denemeyi gerçekleştirmeden birkaç saat önce attığı tweet’te şu ana kadarki en tehlikeli videolardan birini çekeceklerini, bu video fikrinin kendisine değil erkek arkadaşına ait olduğunu söylemişti.

Yaşanan bu akıl almaz deneme ve facianın ardından genç kız olay yerine çağırdığı emniyet birimlerine erkek arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. İkinci dereceden adam öldürmek suçu ile yargılanan Perez'in davası sonuçlandı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.