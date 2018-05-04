İzlerken Çok Pis Gaza Geleceğiniz 9 Film!

Bazen çok çaresiz ve berbat hissettiğimiz günler olabilir, bu durumda yardımınıza filmler yahut oyunlar koşabilir. İşte sizi 'çok pis' gaza getirecek 9 film.

Kötü bir günün ardından bazen çareyi arkadaşlarımızda veya ailemizde bile bulamayabiliriz. Ancak bir film size ilaç gibi gelebilir. Biz de o filmleri derledik, toparladık ve karşınıza getirdik. Buyurun, listemizden modunuzu yükseltmeye devam edelim:

1. Unknown (2011)

Dr. Martin Harris, komadan uyanır ve birinin kimliğini aldığını fark eder. Kimse ona inanmaz, hatta karısı bile. Bir tuzağın, bir komplonun içinde olduğunu anlar ve son hatırladıklarının peşine düşerek kaza yaptığı ana kadar gider. Martin, geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalacaktır.

2. Wild (2015)

Reese Winterspoon'un başrolde oynadığı film, Cheryl Strayed adlı kadının gerçek yaşam öyküsünü anlatan bir romandan uyarlandı. Film, kadın psikolojisini incelikli bir şekilde işliyor. Geçmişimiz bizi nasıl etkiliyor, kendimizi bulmak için ne tür 'yol'lardan geçmemiz gerek, bu filmi izleyerek öğreneceksiniz.

3. Phone Booth (2003)

Stuart Shepard adlı işkolik bir adam, kendini bir telefon kulübesinde hapsolmuş ve bir adamın keskin nişancı tüfeğiyle kendini rehine olarak bulur. Stu, tüm adımlarını hesaplayarak yapmalı yoksa... Gerilimli olmasına rağmen sizlere büyük dersler verecek bu filmi mutlaka izlemelisiniz.

4. Cellular (2004)

Ryan adlı genç bir adamın cep telefonu çalar. Arayan yaşlı bir kadındır. Kadın kaçırıldığını iddia eder ve kaçıranlar, daha sonra yaşlı kadının kocasını ve çocuğunu da hedef alacaktır.

5. Karate Kid (1984)

Hangimizin aklında bu film 'cilala, parlat' ile yer etmedi ki? Bir dövüş sanatları ustası Bay Miyagi, zorbalığa uğrayan genç bir çocuğa karate öğretmeyi kabul eder. Uzak Doğu sanatlarının sabır gerektirdiğini bu filmle bir kez daha öğreneceksiniz.

6. Gandhi (1982)

Kendi yaşamıyla da insanlara büyük ilhamlar veren Gandhi'yi bu filmle daha çok seveceksiniz. Gandhi, 8 Oscar ödüllüne sahip bir yapım. Ben Kingsley’in başrolde olduğu film, 1900’lü yılların başlarında Hint topluluğunun vatandaşlık hakları için barışçıl bir şekilde savaşan Mahatma Gandhi'yi anlatıyor.

7. La Vita e Bella (1999)

Sonuyla tüylerimi diken diken eden bu film, sizi zaman zaman ağlatabilir. La Vita e Bella Türkçe adıyla 'Hayat Güzeldir' Nazi Almanya'sını çok duygusal bir şekilde işliyor. Guido ve Dora mutlu bir evlilik yapmışlardır, ancak tam o dönemlerde savaş başlar. Toplama kampına götürüldüklerinde oğulları çok küçüktür. Guido da oğlunun durumdan haberdar olmaması için oğluna 'tüm bunların birer oyun'dan ibaret olduğunu söyler.

8. Children of Men (2006)

Bir distopya olan Children of Men, 2027 yılında kadınların doğum yapamadığı bir dünyanın nasıl olduğunu anlatıyor. Ancak efsanevi bir şekilde bir siyahi kadın hamile kalır.

9. Tower Heist (2011)

Çılgın profesör filmiyle ünlenen Eddie Murphy ve efsanevi komedyen Ben Stiller'ı içeren bu filmde gülmemeniz imkansız gibi bir şey. Josh Kovacs, dost zannettiği bir iş adamının aslında düzenbazın teki olduğunu ve kendisiyle birlikte herkesi dolandırdığını geç de olsa anlayınca müthiş planlar yapıyor ve film tam bir soygun filmine dönüşüyor.

Çayınızı, kahvenizi alın ve listemizden herhangi bir filmi seçin. Malum önümüz hafta sonu, şimdiden iyi seyirler!