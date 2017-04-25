Dev robotik kol, ucuna tutturulmuş bıçakla Alien filmindeki Bishop karakteri gibi etkileyici ve bir o kadar da dehşet verici bir gösteri sunuyor.

Büyük fabrikaların üretim bantlarında görev alan sanayi tipi robotlar inanılmaz bir keskinliğe sahiptir, bu nedenle bıçağı "tam olarak" nereye saplayabileceği bilen bir robotik kolun varlığı sürpriz değil. Yine de bu gerçek, robot kolun bıçakla insan parmakları arasında mekik dokumasını izlerken dehşete kapılmayacağımız anlamına gelmiyor.

Dev bir robotik kolun ucuna bıçak tutuşturmak pek mantıklı değil ama bundan çok daha mantıksız olan şey elinizi robotik kolun merhametine teslim etmek. Stäubli TX40 robotik mimarisi, parmaklar arasında bıçak dokuma oyununu her ne kadar Alien filmindeki Bishop kadar hızlı oynayamasa da işinde oldukça usta gibi. Onunla harika bir hava hokeyi maçı yapabiliriz ama bıçaklı eylemleri pas geçelim.