Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlayan Uzay Gemisi Test Edildi!

Virgin Galactic, uzay turizmi için bel kemiği olacak yeni aracını başarıyla test etti. Çoğumuzun bilim kurgu filmlerinden aşina olduğu tasarım çizgisine sahip olan uçak, yer çekimsiz alanda yolcu taşımacılığına başlamak için gün sayıyor.

Elon Musk’ın SpaceX çalışmaları, NASA’nın yeni uzay teleskopları derken gölgede kalan bazı önemli işler de yapılıyor. Bir medya devi olan Virgin’in son yıllarda yaptığı uzay yatırımları, şirketin belki de en önemli uzay yolcuğu araçlarını geliştirmesini sağlıyor.

Bundan 54 gün önce başarıyla ilk test uçuşunu tamamlayan VSS Unity isimli uçaktan bahsediyoruz. Dün ABD’den havalanan bir büyük uçakla yeryüzünden 14.000 metre yukarıya gönderilen uçak, motorlarını ateşleyerek yer çekimsiz alana ulaştı. VSS Unity’nin ilk testi, bundan 4 yıl önce başarısızlıkla sonuçlanmış ve araç gökyüzünde parçalara ayrılmıştı.

Bu defa içinde iki pilotuyla semalara yükselen VSS Unity, ana uçaktan ayrıldıktan sonra yaklaşık 32 kilometre yüksekliğe ulaştı:

Doğrudan yüzeyden uzaya hareket eden kalkış sistemlerinden çok farklı bir şekilde VSS Unity, dev bir beyaz uçağın gövdesinde atmosferin sınırına kadar gönderiliyor. WhiteKnightTwo adıyla anılan büyük uçaktan ayrıldıksan sonra motorlarını ateşliyor ve filmlerden aşina olduğumuz o sahneyi gerçekleştiriyor.

Bu test sırasında ses hızının iki katına ulaşan uçak, yakın zamanda Virgin Galactic’in uzay yolcularını taşımak için üretildi. Normalde 60 sayine boyunca ateşlenmek üzerine tasarlanan güçlü motorları, test sırasında 31 saniye boyunca açık kaldılar. Yine de başarılı bir çekilde atmosfere dönüş yapan VSS Unity, süpersonik hızlarda uzay seyahati yapmanın kapılarını araladı.

Son testin ardından uçağın ağırlık merkezini kaydırmak isteyen Virgin Galactic, gövdenin arkasına daha fazla ekipman ve yolcu koltuğu yerleştirdi. Motorların ateşlenmesi tamamlandığında pilotlar, kanatların pozisyonunu değiştirdiler. Böylece yer çekimsiz alanda bir ters takla atan uçak, başarılı bir şekilde yeryüzüne geri indirildi.

Virgin Galactic CEO'su Richard Branson, yaptığı açıklamada “Uzay gemimizi tekrar havada görmek ve yetenekli bir ekiple bu süreci paylaşmak harika bir şeydi. Süpersonik hızlarda yukarı doğru uçmak ilham verici ve kesinlikle nefes kesiciydi. Hedeflerimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaşıyoruz ” dedi.

Virgin Galactic, bir sonraki test uçuşu için hazırlıklarına devam ederken, bu testin sonuçlarını da analiz edeceğini açıkladı. İlk ödemelerini yaparak uçuşlarda yer ayırtan yolcuların ödedikleri bilet turarı 250.000 doları buluyor. Virgin, bu müşterilerin isimlerini ve uçuş tarihlerini henüz açıklamasa da pahalı bir uzay turizmi geleceğine kapıları aralamış oldu.

Yolculuklar kıtalar arası seyehat sürelerini azaltarak, birkaç dakikalık yer çekimsiz ortam deneyimi sunmak üzerine planlanıyor.