İzlerken Gerim Gerim Gerileceğiniz 11 Denizaltı Filmi

Herkesin favori bir türü olduğu kadar, favori ögelerinin bulunduğu filmler de vardır. Örneğin türü ne olursa olsun, hapishane filmlerini seviyor olabilirsiniz. Bugün bir başka mekan; denizaltıları konu alıyoruz.

Denizler Altında 20.000 Fersah okumuş bir neslin daha sonrasında da Bioshock gibi bir oyunla yoğrulduğu düşünülürse, 80 ve 90'lar neslinin denizaltlarına düşkün olması çok normal.

Bugün sizler için izlerken en çok keyif alabileceğiniz 11 farklı denizaltı temalı filmi derledik.

1. Das Boot

Denizaltı deyince akla gelen ilk filmlerden birisi de 'Das Boot'tur. 2. Dünya Savaşı dönemlerde geçen filmde, kendimizi bir anda İngiliz donanmasını yok etmeye çalışan Alman denizaltında buluyoruz.

Türkçe Adı: Mukaddes Vazife

Yıl: 1981

IMDB: 8.4

2. The Hunt For Red October

Sovyetler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmak isteyen Rus Kaptan Marko Raimus'un öyküsünü izliyoruz. Kendisi bunu emrindeki denizaltı ile yapmaya karar verince Ruslar onu durdurmak için elinden geleni yapar.

Türkçe Adı: Kızıl Ekim

Yıl: 1990

IMDB: 7.6

3. The Enemy Below

Yine 2. Dünya Savaşı'nda geçen filmde Amerikan kruvazörü ve Alman U-bot'u karşı karşıya gelir. Filmde kıyasıya bir mücadele bizi beklemektedir.

Türkçe Adı: Kanlı Deniz

Yıl: 1957

IMDB: 7.6

4. Crimson Tide

Başroldeki Clark Gable'in Amiral Richardson'ı oynadığı filmde, Richardson'ın daha önce talihsizliklerle batırdığı denizaltından sonra, yeni emir verdiği mürettabatta yaşadığı sorunları izliyoruz.

Türkçe Adı: Denizde İsyan

Yıl: 1995

IMDB: 7.4

5. Run Silent Run Deep

Aşırı milliyetçi Rus isyancılar, ABD ve Japonya'yı nükleer füze saldırısıyla karşı karşıya bırakmakla tehdit eder. Amerika ise buna karşılık olarak USS Alabama adlı nükleer denizaltını harekete geçirir.

Türkçe Adı: Sessiz ve Derinden

Yıl: 1958

IMDB: 7.4

6. Black Sea

Hayatının tamamını denizlere adayan ve bu uğurda ailesinden olan Kaptan Robinson'un, 2. Dünya Savaşı'ndaki zorlu macerasını izliyoruz.

Türkçe Adı: Kara Deniz

Yıl: 2014

IMDB: 6.4

7. U-571

2. Dünya Savaşı sırasında geçen bu filmde Alman U-botunun hikayesi konu alınıyor. Hem aksiyonuyla hem de görsel efektleriyle gerçekten de müthiş bir yapım.

Türkçe Adı: U-571

Yıl: 2000

IMDB: 6.6

8. K-19: Widowmaker

Kanal D'de defalarca yayınlanmasıyla hatırlayabileceğiniz ve 6 Oscar ödüllü The Hurt Lucker'ın yönetmeninden gelen macera dolu bir yapım.

Türkçe Adı: K-19: Tehlikeli Saatler

Yıl: 2002

IMDB: 6.7

9. Fantastic Voyage

Dönemine göre aynı zamanda muhteşem bir bilim kurgu filmi olan filmde, mikroskobik boyutlara küçültülen bir denizaltıyla insan vücuduna yolculuk yapılıyor.

Türkçe Adı: Esrarengiz Yolculuk

Yıl: 1966

IMDB: 6.8

10. Enigma

Haberlerimizde de adını çok sık duyduğunuz Enigma kodlama sisteminin 2. Dünya Savaşı sırasındaki hikayesi anlatılıyor filmde.

Türkçe Adı: Enigma

Yıl: 2001

IMDB: 8.0

11. Destination Tokio

Tokyo'ya düzenlenecek bir hava saldırısının denizaltıyla birlikte yürütülen operasyonunu anlatan filmin ilginç tarafı, 2. Dünya Savaşı sürerken çekilmiş olması.

Türkçe Adı: Hedef, Tokyo

Yıl: 1943

IMDB: 7.2