İzlerken Gerim Gerim Gerileceğiniz 11 Denizaltı Filmi

Denizler Altında 20.000 Fersah okumuş bir neslin daha sonrasında da Bioshock gibi bir oyunla yoğrulduğu düşünülürse, 80 ve 90'lar neslinin denizaltlarına düşkün olması çok normal.
Bugün sizler için izlerken en çok keyif alabileceğiniz 11 farklı denizaltı temalı filmi derledik.
1. Das Boot
Denizaltı deyince akla gelen ilk filmlerden birisi de 'Das Boot'tur. 2. Dünya Savaşı dönemlerde geçen filmde, kendimizi bir anda İngiliz donanmasını yok etmeye çalışan Alman denizaltında buluyoruz.
Türkçe Adı: Mukaddes Vazife
Yıl: 1981
IMDB: 8.4
2. The Hunt For Red October
Sovyetler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmak isteyen Rus Kaptan Marko Raimus'un öyküsünü izliyoruz. Kendisi bunu emrindeki denizaltı ile yapmaya karar verince Ruslar onu durdurmak için elinden geleni yapar.
Türkçe Adı: Kızıl Ekim
Yıl: 1990
IMDB: 7.6
3. The Enemy Below
Yine 2. Dünya Savaşı'nda geçen filmde Amerikan kruvazörü ve Alman U-bot'u karşı karşıya gelir. Filmde kıyasıya bir mücadele bizi beklemektedir.
Türkçe Adı: Kanlı Deniz
Yıl: 1957
IMDB: 7.6
4. Crimson Tide
Başroldeki Clark Gable'in Amiral Richardson'ı oynadığı filmde, Richardson'ın daha önce talihsizliklerle batırdığı denizaltından sonra, yeni emir verdiği mürettabatta yaşadığı sorunları izliyoruz.
Türkçe Adı: Denizde İsyan
Yıl: 1995
IMDB: 7.4
5. Run Silent Run Deep
Aşırı milliyetçi Rus isyancılar, ABD ve Japonya'yı nükleer füze saldırısıyla karşı karşıya bırakmakla tehdit eder. Amerika ise buna karşılık olarak USS Alabama adlı nükleer denizaltını harekete geçirir.
Türkçe Adı: Sessiz ve Derinden
Yıl: 1958
IMDB: 7.4
6. Black Sea
Hayatının tamamını denizlere adayan ve bu uğurda ailesinden olan Kaptan Robinson'un, 2. Dünya Savaşı'ndaki zorlu macerasını izliyoruz.
Türkçe Adı: Kara Deniz
Yıl: 2014
IMDB: 6.4
7. U-571
2. Dünya Savaşı sırasında geçen bu filmde Alman U-botunun hikayesi konu alınıyor. Hem aksiyonuyla hem de görsel efektleriyle gerçekten de müthiş bir yapım.
Türkçe Adı: U-571
Yıl: 2000
IMDB: 6.6
8. K-19: Widowmaker
Kanal D'de defalarca yayınlanmasıyla hatırlayabileceğiniz ve 6 Oscar ödüllü The Hurt Lucker'ın yönetmeninden gelen macera dolu bir yapım.
Türkçe Adı: K-19: Tehlikeli Saatler
Yıl: 2002
IMDB: 6.7
9. Fantastic Voyage
Dönemine göre aynı zamanda muhteşem bir bilim kurgu filmi olan filmde, mikroskobik boyutlara küçültülen bir denizaltıyla insan vücuduna yolculuk yapılıyor.
Türkçe Adı: Esrarengiz Yolculuk
Yıl: 1966
IMDB: 6.8
10. Enigma
Haberlerimizde de adını çok sık duyduğunuz Enigma kodlama sisteminin 2. Dünya Savaşı sırasındaki hikayesi anlatılıyor filmde.
Türkçe Adı: Enigma
Yıl: 2001
IMDB: 8.0
11. Destination Tokio
Tokyo'ya düzenlenecek bir hava saldırısının denizaltıyla birlikte yürütülen operasyonunu anlatan filmin ilginç tarafı, 2. Dünya Savaşı sürerken çekilmiş olması.
Türkçe Adı: Hedef, Tokyo
Yıl: 1943
IMDB: 7.2