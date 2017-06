Wonder Woman, şu sıralar gişenin altını üstüne getirmekle meşgul. Fakat bir zamanlar bu önemli çizgi roman karakteri, televizyonda oldukça zor yollardan geçmiş...

Dün vizyona giren Wonder Woman, şu aralar oldukça popüler durumda. Ve filmi dün izleyen biri olarak gerçekten de başarılı bir film olduğunu, Gal Gadot'un da 'Wonder Woman' rolü ile harika bir iş çıkardığını söylemeden edemeyeceğim. Fakat henüz Gal Gadot'u Wonder Woman olarak benimsemeden önce, o sıfatı üzerinde taşıyan birisi daha vardı; Lynda Carter.

1975-1979 yılları arasında yayınlanan Wonder Woman dizisinde başrol olan Carter, o dönemlerde ve sonrasında, başta Amerika olmak üzere dünya genelinde de 'Wonder Woman' olarak kabul görmüş bir isimdi. Aslında şimdi açıp izlediğimizde o dizi bize aşırı derecede absürd geliyor fakat yayınlandığı dönemlerde özellikle kadın hakları ve kadının toplum içindeki yerine değindiği başarılı bölümleri ile tutulan bir diziydi. Fakat Wonder Woman karakteri, az kalsın belki de karakterin sonunu getirecek bir dizi ile seyircinin karşısına çıkıyormuş!

Adam West'in başrolünde olduğu bir diğer efsane TV dizisi 'Batman'in de yapımcılığını üstlenmiş olan William Dozier, 1967 yılında bu kez bir Wonder Woman dizisi için kolları sıvamış. 'Wonder Woman: Who's Afraid of Diana Prince?' adı ile gelmesi planlanan dizinin başrolü olarak ise Ellie Wood Walker seçilmiş. Batman dizisinden farklı olarak, direkt bir komedi dizisi şeklinde gelmesi planlanan dizi, pilot bölümü için hazırlanan bir test çekiminin ardından ise iptal edilmiş. İptal edilmesinin sebebini anlatmak için muhtemelen kelimeler yetersiz kalacaktır. Sadece şu videoyu -özellikle 02:40'tan sonrasını- izleyin, sonra bir elinizi yüzünüzü yıkayın...