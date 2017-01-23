İzlerken İçiniz Bir Hoş Olacak: Çin’de Aynı Anda Patlatılmış 19 Bina Videoya Kaydedildi!

Patlayıcılar ile kontrollü olarak yapılan bina yıkım işlemlerini izlemesi gerçekten zevklidir. Peki aynı anda 19 binanın yıkılması? Tam bir zevk!

Gerek eski olmaları, gerekse çevresel etmenlere dayanıklı olmamaları sebebiyle yapılan bina yıkımları artık kepçe dediğimiz iş makineleri ile değil, birkaç patlayıcı ile kontrollü olarak yapılıyor. İzlemesinin bir hayli keyifli olduğu bu sahnelerin kralı ise Çin’de kaydedildi.

Çin’de 15 hektar alanda yayılmış her biri 12 kat yüksekliğinde olan 19 binayı aynı anda yıkan ekip, Çin’in merkezindeki Hankou Hubei adlı şehirde gerçekleştirdikleri bu yıkımda toplamda 5 tonluk 120.000 ayrı noktaya yerleştirilen patlayıcı kulanmış.

Toplamda sadece 10 saniye süren yıkım işlemi, Çin’in yerel saatiyle 23:50’de gerçekleştirilmiş. Yerini toz bulutuna bırakan yıkım videosunu da farklı açılardan CCTV+ çekimi ile aşağıdan izleyebilirsiniz.