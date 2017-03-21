İzleyene Sinir Krizi Geçirtecek Video

Durduk yere sinirlenmeye hazır olun.

Özellikle sosyal medyada pek çok GIF'te bu tarz şeylere denk geliyorsunuzdur. Sebebini tam olarak bilemiyoruz, artık içimizdeki simetri hastalığımı dersiniz, ya da kusursuza yakın şeylere olan tutkumuz mu dersiniz, onu bilemeyeceğiz. Adını siz koyun.

Örneğin boş bir kutunun, kendinden hafifçe büyük bir kutunun içine tam oturacak şekilde sığması, nedense bizde bir tatminlik hazzı doğuruyor. Fakat bunun tam dersi durumlarda da gereksiz bir sinir, gereksiz bir öfke hissediyoruz. İşte o siniri, öfkeyi tavan yaptıracak bir video var.

Eğer gerçekten de sinir olduysanız biraz kendinize gelmek için bunu izleyebilirsiniz.